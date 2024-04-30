Опрос Euronews в Германии: ХДС/ХСС и АдГ усиливают позиции в преддверии выборов в Европарламент

By Euronews

До выборов в Европарламент осталось чуть больше месяца. С марта по апрель, по данным опросов Euronews в Германии, консервативный блок ХДС/ХСС заручился несколько большей поддержкой избирателей. Разница составила 1,3%. Ультраправым удалось добавить в свою копилку почти 2,5% голосов респондентов.

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В преддверии выборов в Европарламент над Старым Светом дуют консервативные и правые ветры. В Германии они раздувают паруса ХДС/ХСС, усиливают позицию ультраправых, и создают помехи нынешней правительственной коалиции.

Результат опроса Euronews

Согласно результатам опроса, проведенного Euronews в конце апреля, более 30% респондентов сказали, что готовы голосовать за ХДС/ХСС, костяк Европейской народной партии в Европарламенте. Чуть более 18% опрошенных склоняются к поддержке ультраправой АдГ - партии Альтернатива для Германии.

На третьем месте по популярности Социал-демократическая партия Германии, входящая в трех партийную правящую коалицию со свободными демократами и "зелеными".

С марта по апрель, по данным опросов Euronews, консервативный блок ХДС/ХСС заручился несколько большей поддержкой избирателей. Разница составила 1,3%. Ультраправым удалось добавить в свою копилку почти 2,5% голосов респондентов.

Результат опроса Euronews

Социал-демократы и "Зеленые" (партия нынешнего министра иностранных дел Магдалены Бербок) с марта по апрель ослабили свои позиции.

Либералы из СвДП, партии Кристиана Линднера, министра финансов, — единственная часть нынешней трех партийной коалиции, которая, за месяц повысила свою популярность. СвДП является компонентом Renew Europe ("Обновить Европу"), группы либерал-демократов в Европарламенте.

Что касается партии Альтернатива для Германии. Пока рано говорить о том, насколько на окончательный результат голосования повлияет скандал, разразившийся вокруг Максимилиана Кра. Его помощник был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Кра по-прежнему остается главным кандидатом от АдГ на европейских выборах.

Рост популярности ХДС/ХСС прибавляет уверенности председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая начинает рассматривать возможность создания большой правоцентристской коалиции с группой консерваторов вместо нынешней большой коалиции с социалистами и либералами. Согласно имеющимся данным по всему ЕС, пока этот план кажется довольно амбициозным.

На леворадикальном фланге фракция миграционных скептиков Сары Вагенкнехт в опросах обгоняет Левую партию Die Linke, входящую в группу левых в Европарламенте.