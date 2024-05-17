Становится все более опасным быть государственным или общественным деятелем. Одно из проявлений этого - нападение на словацкого премьера. Общественная остановка в ЕС накаляется в преддверии выборов

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В Евросоюзе происходит всё больше актов насилия на политической почве. Нападение в среду на словацкого премьер-министра знаменует собой его эскалацию, которой не наблюдалось уже много лет. Государства-члены срочно пытаются оценить опасность этой тенденции. Ей способствует и общий политический климат с усилением влияния экстремистов всех мастей. Дестабилизация общества усиливается по мере приближения европейских выборов.

Исследователь брюссельского Центра европейской политики Эрик Морис считает, что корни этого зла глубоко:

Мы можем ожидать по результатам выборов подъем радикальных сил как справа, так и слева. Политики прибегают ко все более раскрепощенному языку, оскорблениями, вербальному насилию, нападкам друг на друга даже в ходе публичных дебатов. А затем налицо радикализация и поляризация общества, осложнение отношений между политическими противниками, которые часто становятся врагами.

С начала года в Германии нападениям подверглись 22 общественных и государственных деятеля, в том числе депутат Европарламента от социал-демократов МАттиас Экке. За последние пять лет в стране почти удвоилось количество случаев физического и словесного насилия в отношении избранных представителей. По данным немецкой федеральной полиции, в прошлом году произошло 2790 таких инцидентов.

Подобное явление наблюдается во Франции. По данным Министерства внутренних дел, в 2022 году подано 2265 жалоб от потерпевших политиков, что на 32% больше, чем в 2021 году. Власти сообщают, что 2023 год был ещё хуже. За первые три его квартала совершено 2,387 нападений, некоторые из них с применением оружия.

Эрик Морис говорит, что факторы, стоящие за этим насилием, многомерны:

Существуют еще и социальные условия, в которых развивается эта атмосфера. Почему так много людей восприимчивы к дезинформации или теориям заговора, например? Это потому, что они больше не доверяют властям. Это очень сложный вопрос. Есть чувство уязвимости, есть тот факт, что они не чувствуют заботы о себе со стороны властей. Может сказываться их экономическая ситуация, материальное состояние. Это может быть раскрытие интимных подробностей нападающих или жертв. Все это выливается в недоверие к человечеству и власти.

Опасность для европейской демократии заключается также в том, что все больше граждан решают не иметь ничего общего с политикой. Европейцы неохотно выдвигают свои кандидатуры на избрание, боясь подвергнуться такому насилию.