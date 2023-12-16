Тбилиси празднует получение статуса кандидата на вступление в ЕС

Люди на улицах говорят, что историческая мечта Грузии постепенно сбывается, и страна шаг за шагом объединяется с европейской семьей.

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Десятки тысяч людей вышли на улицы Тбилиси, чтобы отпраздновать историческое решение ЕС – предоставить стране статус кандидата на вступление в Союз.

Горожане начали стихийно собираться в разных частях столицы, направляясь в сторону площади Свободы, где к ним обратились члены правительства.

Люди на улицах говорят, что историческая мечта Грузии постепенно сбывается, и страна шаг за шагом объединяется с европейской семьей. Они, однако, признают, что впереди еще долгий путь, и Грузии еще следует проделать немало работы для выполнения необходимых критериев полноправного членства в ЕС.

"Я - историк, и исторически наша страна всегда находилась на перекрестке между Европой и Азией. Хотя нас всегда захватывали азиатские империи, выбором нашей нации всегда была Европа. Я верю, что где-то наши предки радуются"

После праздничного концерта вечер завершился подсветкой главной новогодней елки города в сине-желтых тонах.

3 марта 2022 года, через неделю после российского вторжения в Украину, Грузия вместе с Молдавией официально подала заявку на членство в ЕС. 28 февраля аналогичную заявку отправил и Киев. Позднее в июне лидеры ЕС присвоили статус кандидата Молдавии и Украине, а Грузии отказали. Евросовет тогда сообщил, что руководители стран альянса решили признать европейскую перспективу Грузии и предоставить ей статус кандидата сразу же после выполнения 12 "приоритетов".