Тысячи человек вышли в воскресенье на улицы Тбилиси, чтобы в очередной раз выразить протест против законопроекта "об иностранном влиянии". Второе его чтение намечено на вторник, а в понедельник должен состояться проправительственный митинг.
Тысячи человек вышли в воскресенье на улицы Тбилиси, чтобы в очередной раз выразить протест против законопроекта "об иностранном влиянии". Манифестанты, многие из которых были на мотоциклах, размахивали флагами Грузии и Евросоюза.
Второе чтение спорного текста намечено на вторник, а в понедельник должен состояться проправительственный митинг.
Внесённый на рассмотрение парламента правящей партией "Грузинская мечта", законопроект обязывает СМИ и некоммерческие организации регистрироваться, если они получают более 20% своего финансирования из-за рубежа.
По мнению оппонентов законопроекта, он помешает стране реализовать долгожданные перспективы вступления в ЕС.
Критики называют текст “российским законом”, поскольку Москва использует аналогичное законодательство для клеймения независимых СМИ и организаций, вступивших в противоречие с Кремлём.
Несмотря на неприятие законопроекта гражданским обществом, правящая партия "Грузинская мечта" намерена, похоже, проталкивать законопроект всеми имеющимися способами, отмечают оппозиционные СМИ.
В опубликованном ранее онлайн-заявлении глава европейской дипломатии Жозеп Боррель охарактеризовал решение грузинского парламента как “очень тревожное событие" и предупредил, что “окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути в ЕС".
Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон, если он будет принят парламентом в третьем чтении. Однако правящая партия в свою очередь дала понять, что постарается преодолеть вето, набрав 76 голосов, после чего спикер сможет подписать его в качестве закона.