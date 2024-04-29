By Euronews и AP

Тысячи человек вышли в воскресенье на улицы Тбилиси, чтобы в очередной раз выразить протест против законопроекта "об иностранном влиянии". Второе его чтение намечено на вторник, а в понедельник должен состояться проправительственный митинг.

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Тысячи человек вышли в воскресенье на улицы Тбилиси, чтобы в очередной раз выразить протест против законопроекта "об иностранном влиянии". Манифестанты, многие из которых были на мотоциклах, размахивали флагами Грузии и Евросоюза.

Второе чтение спорного текста намечено на вторник, а в понедельник должен состояться проправительственный митинг.

Внесённый на рассмотрение парламента правящей партией "Грузинская мечта", законопроект обязывает СМИ и некоммерческие организации регистрироваться, если они получают более 20% своего финансирования из-за рубежа.

По мнению оппонентов законопроекта, он помешает стране реализовать долгожданные перспективы вступления в ЕС.

Я думаю, что сейчас нам предстоит самая важная и решающая битва. Либо мы спасем страну и продолжим идти по европейскому пути, либо потеряем нашу родину. Вот что я чувствую сейчас. Но эта энергия от того, что нас - участвующих в происходящем молодых людей - много, дают надежду на то, что мы доведем дело до победного конца! Анна Субелиани активистка

Критики называют текст “российским законом”, поскольку Москва использует аналогичное законодательство для клеймения независимых СМИ и организаций, вступивших в противоречие с Кремлём.

Несмотря на неприятие законопроекта гражданским обществом, правящая партия "Грузинская мечта" намерена, похоже, проталкивать законопроект всеми имеющимися способами, отмечают оппозиционные СМИ.

Они даже не могут привести ни одного аргумента, почему этот закон "российский" и чем он плох. В конце концов, они говорят, что им не нравится название. Понятно, что когда есть финансирование, есть и интерес Мамука Мдинарадзе лидер парламентского большинства Грузии

В опубликованном ранее онлайн-заявлении глава европейской дипломатии Жозеп Боррель охарактеризовал решение грузинского парламента как “очень тревожное событие" и предупредил, что “окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути в ЕС".

Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон, если он будет принят парламентом в третьем чтении. Однако правящая партия в свою очередь дала понять, что постарается преодолеть вето, набрав 76 голосов, после чего спикер сможет подписать его в качестве закона.