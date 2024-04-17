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ЕС призывает Грузию не принимать закон об "иностранном влиянии"

Европейский союз призвал Грузию не принимать противоречивый закон об "иностранном влиянии".
Европейский союз призвал Грузию не принимать противоречивый закон об "иностранном влиянии". Авторское право Shakh Aivazov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Shakh Aivazov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Jorge Liboreiro
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Европейский союз решительно предостерег Грузию от принятия противоречивого закона об "иностранном влиянии".

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Согласно закону, СМИ и некоммерческие организации должны будут зарегистрироваться как "преследующие интересы иностранной державы", если они получают более 20% своих средств из-за рубежа. По мнению критиков, это положение будет использоваться для преследования и подавления независимых мнений.

Впервые предложенный, а затем отозванный в прошлом году правящей партией "Грузинская мечта", почти идентичный вариант закона был представлен вновь, что вызвало массовые протесты.

Несмотря на растущее противостояние, в среду грузинский парламент принял закон в первом чтении, бойкотированном оппозицией, 83 голосами "за" и 0 "против". Это заставило Брюссель выступить с предупреждением в недвусмысленных и резких выражениях.

"Это очень тревожное событие, и окончательное принятие этого закона негативно скажется на прогрессе Грузии на пути в ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям ЕС", - говорится в совместном заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели.

"В Грузии существует активное гражданское общество, которое способствует успешному продвижению страны к членству в ЕС. Предложенное законодательство ограничит возможности гражданского общества и медиа-организаций свободно работать, ограничит свободу выражения мнений и несправедливо заклеймит организации, которые приносят пользу гражданам Грузии, - добавили Боррель и Вархели. - ЕС призывает Грузию воздержаться от принятия законодательства, которое может поставить под угрозу путь Грузии в ЕС, путь, который поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии".

Формулировка была похожа на послание, направленное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем во вторник вечером в преддверии парламентского голосования. Мишель подчеркнул статус кандидата, предоставленный Грузии в декабре прошлого года, и заявил, что предложенный законопроект сорвет процесс вступления, который еще официально не начался.

"Позвольте мне четко заявить: проект закона о прозрачности иностранного влияния не соответствует стремлению Грузии к ЕС и траектории ее вступления в ЕС, это  еще больше отдалит Грузию от ЕС, а не приблизит", - заявил Мишель в социальных сетях.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, у которой сложились тесные рабочие отношения с Мишелем, и которая является убеждённой сторонницей европейской интеграции, поклялась наложить вето на спорный законопроект, если он попадет к ней на стол. Но ее несогласие может быть преодолено 76 голосами.

Срок полномочий Зурабишвили истекает в конце этого года.

Спорный закон прозвали "русским законом", поскольку он имеет сходство с законопроектом, который Кремль представил десять лет назад, чтобы заставить замолчать критические голоса по всей стране. Грузия уже много лет борется за сдерживание пророссийского влияния, и этот вопрос считается одним из главных препятствий на пути к вступлению страны в ЕС.

"Это точная копия путинского закона", - сказала Зурабишвили в интервью BBC.

"Кто решил, что этот закон должен быть введен вновь? В Грузии или за ее пределами? В Москве ли принято это решение? Это главный вопрос о прозрачности, который задает население Грузии", - сказала она.

Хотя партия "Грузинская мечта" поддерживает вступление в ЕС и осуждает вторжение в Украину, она также отстаивает "прагматичную" политику в отношении России.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который является председателем партии, говорит, что закон необходим для обеспечения "минимального стандарта прозрачности" среди НПО и соответствует "всем основным правовым принципам". Ранее на этой неделе Кобахидзе встретился с послами из ЕС, США и Великобритании, чтобы обсудить проблемы, вызванные законопроектом.

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