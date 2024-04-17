ЕС призывает Грузию не принимать закон об "иностранном влиянии"

Европейский союз решительно предостерег Грузию от принятия противоречивого закона об "иностранном влиянии".

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Согласно закону, СМИ и некоммерческие организации должны будут зарегистрироваться как "преследующие интересы иностранной державы", если они получают более 20% своих средств из-за рубежа. По мнению критиков, это положение будет использоваться для преследования и подавления независимых мнений.

Впервые предложенный, а затем отозванный в прошлом году правящей партией "Грузинская мечта", почти идентичный вариант закона был представлен вновь, что вызвало массовые протесты.

Несмотря на растущее противостояние, в среду грузинский парламент принял закон в первом чтении, бойкотированном оппозицией, 83 голосами "за" и 0 "против". Это заставило Брюссель выступить с предупреждением в недвусмысленных и резких выражениях.

"Это очень тревожное событие, и окончательное принятие этого закона негативно скажется на прогрессе Грузии на пути в ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям ЕС", - говорится в совместном заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели.

"В Грузии существует активное гражданское общество, которое способствует успешному продвижению страны к членству в ЕС. Предложенное законодательство ограничит возможности гражданского общества и медиа-организаций свободно работать, ограничит свободу выражения мнений и несправедливо заклеймит организации, которые приносят пользу гражданам Грузии, - добавили Боррель и Вархели. - ЕС призывает Грузию воздержаться от принятия законодательства, которое может поставить под угрозу путь Грузии в ЕС, путь, который поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии".

Формулировка была похожа на послание, направленное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем во вторник вечером в преддверии парламентского голосования. Мишель подчеркнул статус кандидата, предоставленный Грузии в декабре прошлого года, и заявил, что предложенный законопроект сорвет процесс вступления, который еще официально не начался.

"Позвольте мне четко заявить: проект закона о прозрачности иностранного влияния не соответствует стремлению Грузии к ЕС и траектории ее вступления в ЕС, это еще больше отдалит Грузию от ЕС, а не приблизит", - заявил Мишель в социальных сетях.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, у которой сложились тесные рабочие отношения с Мишелем, и которая является убеждённой сторонницей европейской интеграции, поклялась наложить вето на спорный законопроект, если он попадет к ней на стол. Но ее несогласие может быть преодолено 76 голосами.

Срок полномочий Зурабишвили истекает в конце этого года.

Спорный закон прозвали "русским законом", поскольку он имеет сходство с законопроектом, который Кремль представил десять лет назад, чтобы заставить замолчать критические голоса по всей стране. Грузия уже много лет борется за сдерживание пророссийского влияния, и этот вопрос считается одним из главных препятствий на пути к вступлению страны в ЕС.

"Это точная копия путинского закона", - сказала Зурабишвили в интервью BBC.

"Кто решил, что этот закон должен быть введен вновь? В Грузии или за ее пределами? В Москве ли принято это решение? Это главный вопрос о прозрачности, который задает население Грузии", - сказала она.

Хотя партия "Грузинская мечта" поддерживает вступление в ЕС и осуждает вторжение в Украину, она также отстаивает "прагматичную" политику в отношении России.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который является председателем партии, говорит, что закон необходим для обеспечения "минимального стандарта прозрачности" среди НПО и соответствует "всем основным правовым принципам". Ранее на этой неделе Кобахидзе встретился с послами из ЕС, США и Великобритании, чтобы обсудить проблемы, вызванные законопроектом.