By Euronews

"Я в крайней степени разочарована": кандидат от либеральных сил на выборах в Европарламент, немецкий политик Мари-Агнес Штрак-Циммерман - о председательстве Урсулы фон дер Ляйен.

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Военной помощи, которую ЕС оказывает Украине, недостаточно, чтобы добиться успеха в войне с Россией. Причина - в излишней медлительности Брюсселя.

Такое заявление в интервью Euronews сделала Мари-Агнес Штрак-Циммерман из партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ).

Это одна из трёх ведущих кандидатов "Команды Европы", представляющей либеральные силы на выборах в Европараламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. Немецкий политик также возглавляет комитет по обороне В Бундестаге.

Большая доля ответственности, по её мнению, лежит на Усуле фон Дер Ляйен. Председатель Еврокомиссии, как считает наша собеседница, слишком долго не ставила оборону в список главных тем повестки дня ЕС, а сделала это лишь когда российские войска прорвались через границы Украины и развязали крупнейший вооружённый конфликт на континенте со времён Второй мировой войны.

Разочарование Урсулой фон дер Ляйен

"Я в крайней степени разочарована", - заявила Штрак-Циммерман в беседе в Маастрихте за несколько часов до старта дебатов со всеми ведущими кандидатами.

Она напомнила, что фон дер Ляйен ранее занимала пост министра обороны в правительстве канцлера Ангелы Меркель.

"Я понятия не имею, почему она не говорила о военной безопасности, когда стала председателем Комиссии. Ведь она должна разбираться в этой теме, она дожна понимать, что происходит", - сказала кандидат АЛДЕ, имея в виду аннексию Крыма в 2014 году.

Когда в феврале 2022 года началось полномасштабное российское вторжение в Украину, руководство Евросоюза все ещё занималось преодолением последствий пандемии COVID-19 и развёртыванием фонда восстановления. Всё это сопровождалось жёсткой экономией при расходовании средств для ускорения перехода к зелёным и цифровым технологиям.

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Но, по мнению Штрак-Циммерман, это не может служить оправданием для такого рода упущений.

_"_Я знаю, что ситуация с пандемией была ужасной для всех. Но даже тогда все видели, что происходило в России. По-моему, если вы возглавляете Комиссию, то для вас не существует одной-единственной темы", - продолжила она.

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То, что Брюссель не смог предоставить Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года, как было обещано, - свидетельство общего фиаско, добавила она. "Это вопрос времени. Если вы говорите, что сделаете это, вы должны это сделать", - пояснила политик.

Говоря об экономике, она предупредила, что экологическая политика и бюрократические препоны сдерживают экономический рост, отпугивают предпринимателей и "убивают желание компаний осесть в Европе".

По словам Штрак-Циммерман, её соперница в борьбе за пост главы Еврокомиссии не оправдала надежд касательно не только безопасности и экономики - позиция фон дер Ляйен в вопросе верховенства права в Венгрии вызвала "всеобщее возмущение".

Собеседница Euronews назвала "невероятным" тот факт, что Еврокомиссия разморозила 10,2 миллиарда евро из европейских фондов для Венгрии за день до важного саммита по Украине, который Виктор Орбан угрожал сорвать.

Размораживание фондов для Орбана

Брюссель упирал на то, что Будапешт по его требованию согласился на реформу, направленную на устранение всех недочётов, подрывавших независимость венгерской судебной системы. Но Европейский парламент счёл эту реформу недостаточно эффективной и подал иск против Комиссии.

"Все были очень раздражены", - сказала Штрак-Циммерман. "Она несёт за это ответственность. И вы могли видеть, что парламент не в восторге от этой ситуации".

Несмотря на свою столь негативную оценку пребывания Урсулы фон дер Ляйен на посту, кандидат от либералов признала, что у председателя европейской Комиссии "очень тяжёлая работа".