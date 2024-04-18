"Вопрос не месяцев, а дней". Лидеры ЕС пообещали усилить помощь Украине

Дискуссии европейских лидеров на саммите в Брюсселе должны были сосредоточиться на "домашних" делах. Напряжённость на Ближнем Востоке и усиление атак РФ на Украину решили иначе: 27 лидеров посвятили первый день переговоров международным кризисам.

РЕКЛАМА

Лидеры ЕС, собравшиеся на саммит в Брюсселе, заявили, что работают над решением "неотложных задач" украинской обороны на фоне роста российских воздушных атак по всей стране.

Владимир Зеленский присоединился к европейским коллегам по видеосвязи. Украинский лидер ещё раз поблагодарил Германию, поскольку в субботу Берлин объявил, что направляет новую систему Patriot, чтобы помочь Украине противостоять российским налётам на её города и энергетическую инфраструктуру. Зеленский призвал другие западные страны "последовать этому примеру" в условиях "критической" ситуации на фронте.

Президент Украины также подчеркнул, что смертоносный удар РФ по Чернигову свидетельствует о чрезвычайности ситуации.

"Системы [противовоздушной обороны], которые есть у вас, нужны Украине, чтобы не дать Путину использовать свои террористические методы", – добавил он, проведя параллель с тем, как Израиль отражал нападение иранских дронов.

"Здесь, в Украине, в нашей части Европы, у нас, к сожалению, нет такого уровня обороны, который мы все видели на Ближнем Востоке несколько дней назад [...]. Украинское небо и небо наших соседей заслуживают такой же безопасности", – добавил он.

Позицию Зеленского разделяют в Эстонии. Премьер-министр Кая Каллас

"Когда вы видите сотрудничество разных стран во время отражения атаки Ирана на Израиль, это показывает, что мы можем сделать то же самое [в случае с Украиной]", – заявила премьер-министр Кая Каллас.

Глава эстонского правительства также призывает всех союзников Киева направить на помощь Украине не менее 0,25% своего валового внутреннего продукта, обеспечивая тем самым финансирование в размере около 140 миллиардов евро в год.

Это вопрос не месяцев, а дней и недель. Очень важно, чтобы мы выполнили свои обещания. И я могу заверить вас, что все заинтересованные стороны, все действующие лица делают всё возможное, чтобы ускорить процесс, приложить больше усилий. Если возможно, то и для того, чтобы больше использовать имеющиеся запасы, особенно в области систем ПВО. Шарль Мишель председатель Евросовета

Страны-члены ЕС также согласились с необходимостью деэскалации на Ближнем Востоке, немедленного прекращения огня в Газе, доставки гуманитарной помощи голодающим и освобождения всех заложников.

"Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность. Это очень чёткий сигнал, и это действительно наша общая позиция", – подытожил Шарль Мишель.

Из Брюсселя передаёт корреспондент Euronews Шона Мюррей: "Брюссель осознает, что война в Украине и на Ближнем Востоке угрожаю угрожают геополитической стабильности, на в четверг, во второй день саммита, лидеры ЕС будут обсуждают "домашние" дела – как оживить единый рынок и защитить европейскую экономику в условиях турбулентности".