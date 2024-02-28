Польша: власти обещают выполнить требования фермеров

By Euronews

Польские фермеры продолжают протесты против "Зеленой сделки" ЕС и украинского экспорта - переговоры с политиками не дали результатов

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Это была крупнейшая на сегодняшний день демонстрация польских фермеров, которые донесли свой гнев до столицы страны.

В ответ спикер парламента Шимон Холовня заявил, что жалобы протестующих будут выслушаны, а требования удовлетворены.

Польские фермеры выступают против "Зеленой сделки" ЕС и притока украинской сельскохозяйственной продукции, которая, по их словам, подрывает цены на внутреннем рынке Польши.

Во вторник, добравшись до Варшавы, они направились к польскому парламенту. Делегация фермеров была приглашена на переговоры с Холовней.

Шимон Холовня, спикер польского парламента: _"Ни у кого не было намерения нарушить продовольственную безопасность в Польше и привести польских фермеров к упадку. С другой стороны, вы должны понимать, что не все идет так, как должно идти. Возмущение и гнев понятны,_но эти протесты, которые вы проводите, дошли до того, что вместо того, чтобы быть со своими семьями, вместо того, чтобы быть на своих фермах, управлять своими хозяйствами, вы вынуждены ехать в Варшаву, чтобы бороться за то, что для вас важно".

Представитель фермеров заявил, что переговоры с политиками были "неудовлетворительными". Тем временем в Киеве отрицают, что украинский экспорт создает "риски" для польского рынка.

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции:"Мы надеемся, что польская сторона сможет найти те решения, которые позволят урегулировать ситуацию внутри страны. С нашей стороны могу сказать, что ситуация полностью под контролем, мы выполняем свои обязательства и не создаем никаких рисков для польского рынка".

Однако польские фермеры заявляют, что не намерены прекращать акции протеста и продолжат их как минимум до 28 марта, когда представители правительств Польши и Украины проведут двусторонние переговоры в Варшаве.