Первый тест для Туска: Польша голосует на местных выборах

By Euronews

Коалиция Дональда Туска борется на власть на местах и распределение финансовой помощи от Брюсселя

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В воскресенье избиратели по всей Польше голосуют на местных выборах, которые станут первым испытанием для коалиционного правительства премьер-министра Дональда Туска спустя почти четыре месяца после его прихода к власти.

Назначение Туска премьер-министром в декабре прошлого года стало поворотным моментом для Польши, завершив восемь лет националистического правления, рассорившего Варшаву с западными союзниками, и направив страну на решительный проевропейский курс.

Всего в центрально-европейской стране с населением в 38 миллионов человек зарегистрировано около 190 000 кандидатов, претендующих на должности в местных органах власти.

Второе голосование состоится через две недели, 21 апреля, в тех случаях, когда кандидаты в мэры наберут менее 50 % голосов в первом туре в это воскресенье.

Опросы общественного мнения, опубликованные за несколько дней до голосования, показали, что два крупнейших политических формирования идут вровень: Гражданская коалиция Туска, избирательная коалиция, возглавляемая его центристской и проевропейской партией Гражданская платформа, и Закон и справедливость, национально-консервативная партия, которая управляла страной с 2015 по прошлый год.