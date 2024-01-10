Польша сталкивается с политическим и институциональным кризисами

By Euronews

Арест оппозиционных депутатов в Польше вызвал акции протеста сторонников бывшей правящей партии "Право и Справедливость".

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В Польше депутатов от бывшей правящей партии "Право и Cправедливость" Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика арестовали прямо в президентском дворце. В прошлом месяце суд приговорил их к двум годам тюрьмы за превышение властных полномочий в 2007 году. Оба считают себя невиновными и называют приговор политическим. Перед задержанием Каминьский сделал заявление.

Мариуш Каминьский, бывший глава МВД Польши:"Мы знаем, что в окрестностях офиса президента собираются силы полиции, чтобы нас задержать. В государстве серьезный кризис - анархия в судах, открытый мятеж в Верховном суде. Мы будем на демонстрации (11 января) c достойными, порядочными поляками, которые обеспокоены тем, что делает правительство Дональда Туска".

И Каминьский и Вонсик отмечают, что президент помиловал их по этому делу в 2015 году. Дуда также считает, что его указ остается в силе — хотя суд решил иначе. В возникшем хаосе правящая ныне коалиция обвиняет партию "Право и Справедливость".

Агнешка Помаска, депутат от партии "Гражданская платформа":"Мы ожидали, что партия, проигравшая эти выборы, тем не менее, пойдет на всевозможные ухищрения, чтобы создать впечатление, что она все еще имеет влияние. Они в нынешней ситуации действуют вне правового поля, злоупотребляют властью и своим положением во вред польскому государству".

Каминьский и Вонсик из президентского дворца в соответствии с ордером на арест были доставлены в полицейский участок. Через некоторое время сторонники партии "Право и Справедливость" начали собираться на акции протеста.

Збигнев Халас, сторонник партии "Право и Справедливость":"Входить в президентский дворец и сажать в тюрьму помилованных президентом людей – это диктатура и беззаконие. Я не хочу жить в стране, где царит беззаконие. Вот почему я здесь".

Еще один протест состоялся у полицейского участка. Некоторые депутаты пытались попасть туда по своим парламентским удостоверениям, но безуспешно.

Пшемыслав Чарнек, экс-министр образования (ПиС):"Вы должны нас пропустить в отделение полиции. Отделение полиции открыто, оно работает весь день. Вы нарушаете закон!"

Магдалена Ходовник, Euronews:"Эти люди, стоящие за моей спиной, только что заявили о своей готовности продолжать борьбу за Польшу и ее ценности. Правящая коалиция пообещала то же самое – проводить решительную политику".