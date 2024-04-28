День казни Муссолини: неофашисты и антифашисты у озера Комо

By Euronews

Джорджа Мелони считает, что сегодня не правые, а левые представляют угрозу Италии

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Десятки людей приняли участие в воскресной церемонии в честь итальянского диктатора Бенито Муссолини в 79-ю годовщину его казни. Одетые в черное, сторонники неофашизма прошли маршем по городам северной Италии, где Муссолини был арестован и казнен в конце Второй мировой войны, а также в Предаппио, месте рождения и последнего упокоения Муссолини.

Несколько полицейских грузовиков отделили демонстрантов в Донго от сотен протестующих, которые во время церемонии пели знаменитую партизанскую песню «Bella Ciao».

Муссолини был остановлен антифашистскими партизанами в Донго, на берегу озера Комо, 27 апреля 1945 года, когда он пытался бежать со своей любовницей Кларой Петаччи. Партизаны казнили Муссолини и Петаччи на следующий день в близлежащем городке Меццегра-Джулино на берегу озера.

Эта манифестация совпала с конференцией партии "Братья Италии", на которой премьер-министр Джорджа Мелони объявила о выдвижении своей кандидатуры на европейских выборах. "Братья Италии" ведут свою историю от Итальянского социального движения (MSI), которое было основано в 1946 году начальником штаба последнего правительства Муссолини.

Мелони, которая в подростковом возрасте вступила в молодежное отделение MSI, старается дистанцировать свою партию от неофашистских корней. Она не раз осуждала подавление фашизмом демократии и настаивала на том, что итальянские правые не имеют ничего общего с тем, что происходило в Европе несколько десятилетий назад. В воскресенье Мелони обвинила левых в том, что это они сегодня представляют большую тоталитарную угрозу для Италии.