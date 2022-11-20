Запорожская АЭС снова под обстрелом: Киев и Москва обвиняют друг друга

Район Запорожской атомной электростанции Украины в субботу вечером и воскресенье утром снова сотрясали взрывы. Об обстрелах заявили эксперты МАГАТЭ. Сообщается, что на площадке ЗАЭС некоторые здания, системы и оборудование получили повреждения, пока не критичные для ядерной безопасности.

"Кто бы ни стоял за этим, это должно быть немедленно прекращено. Вы играете с огнем!" - предупредил директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

В минобороны России утверждают, что массовый обстрел Запорожской АЭС ведут ВСУ.

Игорь Конашенков, официальный представитель минобороны РФ: "В течение 19 ноября артиллерия ВСУ по территории АЭС выпустила 11 крупнокалиберных снарядов. Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции".

Украина заявляет, что станцию, которая находится под российской оккупацией, обстреливали именно войска России. "Зафиксировано не менее 12 "прилетов" , - говорится в сообщении "Энергоатома" Украины.