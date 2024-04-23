Помощник немецкого евродепутата арестован по подозрению в передаче информации Министерству госбезопасности Китая. Ряд других законодателей подозреваются в получении денег за распространение кремлёвской пропаганды.

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Над Европарламентом навис новый шпионский скандал. Цзянь Гуо, помощник немецкого евродепутата от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра, арестован по подозрению в сборе сведений для Министерства госбезопасности Китая. Ранее были задержаны трое граждан Германии, которые, по данным прокуратуры, занимались передачей Пекину информации о технологиях, которые могут быть использованы в военных целях.

Кра, который будет ведущим кандидатом от АдГ на предстоящих выборах в Европарламент, заявил, что "шпионаж в пользу иностранного государства является серьёзным проступком".

Либеральный евродепутат из Германии Мориц Кёрнер считает, что подобные события почти неизбежны:

Трудно поверить, чтобы член Европарламента, у которого есть китайский помощник, работающий на него несколько лет, не был связан каким-либо образом с КНР или другим подобным режимом. Я думаю, что депутат не может быть полностью изолирован от внешнего мира. Но я думаю, что нужно провести серьёзное расследование этих утверждений.

Немецкие следователи полагают, что помощник депутата Кра является сотрудником китайских спецслужб. Представитель МИД КНР сказал на это: «Последние измышления в Европе о китайском шпионаже призваны лишь очернить нашу страну и оказать давление на Пекин».

"Зелёный" депутат из Германии Даниэль Фройнд считает, что очередной скандал из-за разведки и пропаганды - это уже черезчур:

Это произошло всего через пару недель после разоблачений чешской секретной службы. Она установила, что ряду ультраправых политиков были произведены выплаты из Кремля, от Путина. Но европейская демократия не может объектом торга. Такие обвинения должны быть расследованы. Но и мы в парламенте должны сделать соответствующие выводы, чтобы европейская демократия не продавалась, даже через ультраправых.

Нынешний председатель Евросовета Бельгия начала расследование в отношении евродепутатов, подозреваемых в получении денег за распространение кремлевской пропаганды.

Корреспондент Euronews Маред Гвин Джонс передаёт из Европарламента в Страсбурге:

На этой пленарной сессии предполагалось отметить успехи завершающегося мандата. Но вместо этого заседание было омрачено дальнейшими обвинениями в иностранном вмешательстве прямо в сердце этого парламента. Позже на этой неделе на голосование депутатов будет представлен орган по этике, призванный искоренить неправомерное влияние извне. Но продолжающиеся расследования китайского и российского вмешательства заставят пересмотреть эти планы. И это менее чем за два месяца до того, как граждане ЕС отправятся на избирательные участки.