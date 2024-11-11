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Православную церковь в Швеции заподозрили в шпионаже на Россию

Православная церковь в Вестеросе
Православная церковь в Вестеросе Авторское право Fotó: Wikimedia Commons
Авторское право Fotó: Wikimedia Commons
By Euronews
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Эти обвинения прозвучали не в первый раз. В феврале спецслужбы Швеции уже выступали с подобным заявлением в адрес Русской Православной церкви.

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Активисты в Швеции стали подозревать, что недавно построенная в городе Вестерос православная церковь используется для шпионажа. Опасения возникли из-за того, что она расположена недалеко от аэропорта, водоочистных сооружений и энергетических компаний, пишет Politico.

"Церковь - потенциальный опорный пункт, который можно использовать для сбора информации как об аэропорте Вестерос, так и о промышленной сфере в виде крупных энергетических компаний. Когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или вблизи него, как это произошло в июне, они находятся под вероятным наблюдением церкви",  сообщил специализирующийся на вопросах российской политики эксперт Шведского университета обороны Маркус Йоранссон.

В феврале Служба государственной безопасности Швеции (Säpo) обвинила представителей Русской Православной Церкви в Швеции в сотрудничестве с российскими разведывательными службами. Из-за этого шведское Агентство по поддержке религиозных общин прекратило финансирование церкви.

Также отмечалось, что Служба госбезопаности изначально рекомендовала местному муниципалитету отказать в разрешении на строительство, но храм все равно возвели.

В самой церкви подозрения в сотрудничестве с российскими разведывательными службами отвергли и даже назвали "абсурдом". Так зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ протоиерей Николай Лищенюк заявил, что обвинения в «возможности шпионажа» в адрес храма Казанской иконы Божией Матери, расположенного в шведском городе Вестерос, - "абсурд и клевета".

Город Вестерос с населением 130 000 человек расположен в 100 километрах к западу от Стокгольма.

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