По словам французского лидера, союз 27 стран должен срочно пересмотреть свои оборонные и экономические модели, чтобы не отставать от глобальных конкурентов.

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«Наша Европа сегодня смертна, она может умереть». Такое предупреждение сделал в четверг президент Франции в своей речи в Сорбонне. Он подробно изложил свое видение будущего Союза. Семь лет назад в том же парижском университете Эммануэль Макрон выступил в защиту суверенитета Европы. Сегодня глава французской республики ратует за то, чтобы мощный Евросоюз, с сильной геополитической позицией, мог противостоять военным вызовам и угрозам своей безопасности:

"Нам предстоит пройти долгий путь. Давайте посмотрим правде в глаза: мы десятилетиями вкладывали недостаточно денег в собственное производство. По сути, дивиденды мира означали, что европейцы производили и инвестировали слишком мало. Это также создало высокий уровень зависимости от неевропейской промышленности. Поэтому мы должны производить быстрее, мы должны производить больше, и мы должны производить больше европейского".

По мнению Макрона, если Европа хочет, чтобы с ней считались, она должна также изменить парадигму своих экономических и торговых связей. Из-за перехода на более жёсткие социальные и экологические стандарты, предупреждает президент, Союз рискует уступить свои позиции Соединённым Штатам и Китаю, которые для защиты своих интересов проводят более агрессивную политику, включая предоставление бизнесу государственных субсидий:

"Сегодня перед нами стоит задача двигаться гораздо быстрее и пересмотреть нашу модель роста. Потому что и здесь правила игры изменились, и они изменились простым способом: две ведущие международные державы решили больше не уважать правила коммерции. Я сказал это очень простыми словами, но это реальность с тех пор как в Америке принят Закон о снижении инфляции".

Президент Франции хочет, чтобы Евросоюз ускорил своё развитие в пяти стратегических секторах, которые будут формировать мир завтрашнего дня: это искусственный интеллект, квантовые вычисления, космос, биотехнологии и новые виды энергии. Наконец, по мнению Эммануэля Макрона, на кону сейчас стоит также битва за европейские ценности и либеральную демократию.

Корреспондент Euronews Софья Хаценкова передаёт:

"Выступление Эммануэля Макрона определенно имело предвыборный привкус. До европейских выборов осталось примерно шесть недель, и, судя по опросам, рейтинг президентской партии в настоящее время не высок. "» отстаёт на 10-16 пунктов от французских ультраправых. Президент коснулся этого вопроса в своём выступлении, утверждая, что националисты хотят и дальше жить в Европейском доме, но не платить за аренду".