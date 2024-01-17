By Euronews и AP

Президент-центрист пообещал изменения в разных сферах, в том числе снижение налогов для среднего класса и введение обязательной школьной формы.

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Эммануэль Макрон пообещал "более сильную Францию" в ходе двухчасовой пресс-конференции на фоне роста популярности ультраправого Национального объединения.

Французский лидер подчеркнул, что его президентство направлено на обеспечение правопорядка, миграции и образования.

Серия реформ Макрона начнется с экономического законопроекта, призванного стимулировать рост и сократить налоги для среднего класса.

Но он также выступил за регулирование времени, проводимого детьми за экраном, за введение школьной формы в государственных школах и за изучение национального гимна в раннем возрасте.

46-летний центрист пообещал "смелость, действие, эффективность" в последние три года своего президентства, которое и без того сопряжено с противоречиями.

"Франция останется Францией"

Наблюдатели расценили речь Макрона как попытку укрепить свое наследие и бросить вызов доминированию ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен в преддверии европейских выборов.

Он стремится отойти от прошлогодних противоречивых пенсионных изменений и недавних иммиграционных законов, которые, по мнению некоторых, показали, что Макрон склоняется перед ультраправыми.

В то же время, выступая перед журналистами, Макрон назвал "Национальное объединение" "партией лжи".

Он предупредил об "опасной зоне", поскольку избиратели по всей Европе все чаще отдают предпочтение ультраправым.

"По сути, "Национальное объединение" стало партией легкого гнева", - добавил Макрон. "Давайте не будем к этому привыкать".

Макрон пообещал, что в его планах "Франция должна оставаться Францией".

Журналист фотографирует президента Франции Эммануэля Макрона во вторник, 16 января 2024 года, в Елисейском дворце в Париже. Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Мы должны решать вопросы таким образом, чтобы "люди голосовали за них", - сказал он, - в том числе бороться с безработицей и лучше контролировать иммиграцию".

Его речь была обращена к избирателям с низким и средним уровнем дохода, которым он пообещал поддержать бизнес за счет сокращения бюрократических проволочек.

Президент также подробно рассказал о том, как защитит испытывающую трудности систему здравоохранения Франции и ускорит изменения в школах. Он выступил за введение единой школьной формы в государственных школах, за изучение национального гимна в раннем возрасте и за введение двухнедельного курса в старших классах для продвижения французских ценностей и поощрения молодежи к участию в жизни общества.

Не имея большинства в парламенте, Макрон предположил, что многие из этих изменений могут быть реализованы без принятия новых законов.

Франция на мировой арене

"У меня еще есть три с половиной года на посту", - сказал Макрон, рассказав о своем стремлении изменить повседневную жизнь французов и справиться с глобальными вызовами.

Он пообещал сделать Францию "сильнее", чтобы противостоять мировым кризисам, объявив о планах поставить Украине больше крылатых ракет большой дальности, а также управляемых бомб для украинской авиации.

Макрон также предложил совместную с Катаром инициативу по посредничеству в заключении сделки между Израилем и ХАМАС, которая позволит доставить медикаменты примерно 45 из более чем 100 израильских заложников, находящихся в плену в Газе.

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Лидер Франции также заявил, что найдет способы сотрудничества с Дональдом Трампом в случае его победы на очередном президентском посту.