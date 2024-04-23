Помощника немецкого евродепутата от АдГ арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Китая

By euronews

Задержанный, Цзянь Гуо, является помощником Максимилиана Кра, который будет ведущим кандидатом от партии "Альтернатива для Германии" на предстоящих выборах в Европарламент.

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Один из помощников немецкого евродепутата от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра Цзянь Гуо был арестован в понедельник по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Сообщается, что задержанного подозревают в частности в том, что он передавал информацию о происходящем в Европарламенте Министерству государственной безопасности Китая.

Кра, который будет ведущим кандидатом от АдГ на предстоящих выборах в Европарламент, так прокомментировал случившееся в коммюнике:

"Сегодня утром я узнал об аресте члена моего штаба Цзянь Гуо из СМИ. Никакой дополнительной информации у меня нет. Шпионаж в пользу иностранного государства является серьезным обвинением. Если обвинения подтвердятся, это приведет к немедленному увольнению г-на Гуо". Максимилиан Кра АдГ

Цзянь Гуо был арестован в понедельник вечером, через несколько часов после того, как по подозрению в шпионаже в пользу Китая были задержаны трое граждан Германии. По данным прокуратуры, они занимались сбором и передачей Пекину информации о технологиях, которые могут быть использованы в военных целях.