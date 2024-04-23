Законодатели ЕС считают, что Брюсселю пора наращивать помощь Киеву, как то делают Лондон и Вашингтон.

РЕКЛАМА

Депутаты Европарламента призвали конфисковать российские государственные активы и передать их Украине, посчитав уже обсуждаемые планы ЕС малоэффективными.

Страны-члены блока с марта работают над механизмом по передаче своему измученному войной соседу процентного дохода от капитала, который принадлежит Центробанку РФ, но хранится на территории Евросоюза. Речь о 3 миллиардах евро в год.

"Европе необходимо изъять все основные активы России, и сделать это нужно сейчас", - заявил Влодзимеж Цимошевич (Польша/социалисты и демократы) на заключительной перед июньскими выборами сессии ЕП.Депутат предупредил, что в противном случае у Украины "могут просто-напросто закончиться деньги".

К нему присоединились законодатели, которые считают, что мер, предложенных Европейской комиссией в марте и в настоящее время рассматриваемых членами ЕС, явно недостаточно.

"Каждый день приносит Украине новый ущерб", - сказал Андрюс Кубилюс (Литва/Европейская народная партия), добавив, что "Россия должна платить по счетам".

В субботу Палата представителей Конгресса США после долгих и острых дебатов одобрила крупный пакет мер "жизненно важной" поддержки Украины, как выразился её президент Владимир Зеленский.

А львиная доля всех российских экстерриториальных активов - около 210 миллиардов евро - хранится именно в странах ЕС, главным образом в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Брюссель идее о полном их изъятии противится, упирая на правовые нормы.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что выгоднее извлекать прибыль из заблокированных активов, чтобы затем она шла на укрепление обороны Украины, чем изымать их и направлять на финансирование восстановления страны.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Нет, пока мы не собираемся захватывать активы, поскольку нам недостаёт ясности относительно того, что мы можем делать, а что нет. Конечно, мы были бы очень рады, если бы нам удалось просто забрать 300 миллионов евро".

Он также предупредил о юридических проблемах, связанных с конфискацией, повторив опасения, высказанные Кристин Лагард, главой Европейского центрального банка.

"Всё должно быть сделано в соответствии с международным правом", - сказал Боррель евродепутатам. "В противном случае это будут двойные стандарты".

Еврокомиссия вместо изъятия предлагает направлять 90% доходов от замороженных российских активов на вооружения для ВСУ, а оставшиеся 10% - переводить в бюджет ЕС для последующей поддержки военной промышленности Украины. Сообщается, что первые отчисления по этому механизму могут быть сделаны уже в июле.