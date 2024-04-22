ISW: Россия планирует новое масштабное наступление на Украину.

By Euronews/ ISW

Уже весной-летом российская армия планирует осуществить новую масштабную наступательную операцию. Так полагают эксперты ISW. Задержка с западной помощью Украине позволяет России продвинуться на поле боя.

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Украина ожидает новых поставок оружия из США, но есть опасения, что они не успеют прибыть вовремя. Уже весной-летом российская армия планирует осуществить новую масштабную наступательную операцию – об этом украинские власти предупреждают давно. И это не исключает базирующийся в США аналитический центр "Институт изучения войны", который постоянно следит за развитием событий на украинском фронте. На данный момент там дела обстоят тяжело, а задержка с поддержкой Запада позволяет России продвинуться на поле боя, что, по словам экспертов, также не является хорошей новостью для НАТО.

Райли Бейли, аналитик ISW RUSSIA

"Мы наблюдаем довольно критическую ситуацию на восточном фронте в Украине, в частности, и в трех районах, где российские войска в настоящее время проводят наступательные операции оперативного уровня. это в лиманском направлении и на севере Донецкой области, недалеко от Бахмута в Донецкой области, а затем от Авдеевки к западу и юго-западу от города Донецка, Донецкая область.

Российские войска постепенно добиваются незначительных тактических успехов. Украинская армия в настоящее время испытывает огромные трудности из-за нехватки материалов и задержек западной помощи в сфере безопасности, а украинские силы не имеют тех возможностей, которые у них были раньше, чтобы сдерживать многочисленные наступления России, которые мы видели.

В то время как российские военные постепенно восстанавливают маневренность на поле боя и угрожают добиться значительных успехов в оперативном отношении этим летом во время ожидаемой крупномасштабной российской наступательной операции".

SW сообщает, что Россия, похоже, планирует новые нападения на ключевые объекты, включая стратегически важный город Часов Яр:

Райли Бейли, аналитик ISW RUSSIA:

"Если российские войска захватят Часов Яр, у них появится позиция, с которой они смогут начать последующие наступательные операции на Константиновку и Дружковку. Это крупные города, а затем области, которые составляют основу украинской обороны. И это будет очень важно. Весной, вероятно, российские войска продолжат активизировать наступательные операции по захвату Часова Яра".

Украина уже некоторое время предупреждает о возможном российском наступлении весной. Ее способность отразить попытку наступления во многом зависит от скорейшего получения западных военных поставок.

Российские войска имеют превосходство в танках, самолетах и боеприпасах. Задержки с западными поставками серьезно повлияли на оборону Украины