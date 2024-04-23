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Британия отправит Украине ещё больше оружия и увеличит расходы на оборону

Британский премьер уверен: если Путин победит, то он "не остановится на польской границе".
Британский премьер уверен: если Путин победит, то он "не остановится на польской границе". Авторское право Henry Nicholls, Pool Photo via AP
Авторское право Henry Nicholls, Pool Photo via AP
By Надежда Дрямина
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Британский премьер Риши Сунак объявил о том, что страна увеличит расходы на оборону на 2,5% от ВВП к концу десятилетия, и пообещал пакет военной помощи Украине на сумму €580 млн.

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Великобритания переведёт оборонную промышленность на военные рельсы и увеличит расходы на оборону к 2030 году на 2,5% от ВВП.

Такие планы озвучил британский премьер-министр Риши Сунак на встрече в Варшаве со своим польским коллегой и генеральным секретарём НАТО.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:
"Мы не выбирали эту реальность, но нам выпало с ней столкнуться. В мире растущих угроз мы должны показать врагам нашу решимость и непреклонность. Их попытки дестабилизировать наш мир, перекроить его границы силой потерпят неудачу. Вместе с нашими друзьями и союзниками мы будем стоять на переднем крае защиты свободного, демократического мира".

Перевод на военные рельсы

Для сравнения, целевой показатель выделяемых на оборону средств для стран Североатлантического альянса установлен на уровне 2% от ВВП.

По официальным данным, в прошлом году Британия израсходовала на оборону  около 55,5 миллиардов фунтов стерлингов, это 2,07% валового внутреннего продукта. По этому показателю страна уже тогда опережала Францию и Германию, но уступала Польше, США, Эстонии.

Глава британского правительства уверен: если Путин победит, то он "не остановится на польской границе".

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:
"Мы переведём оборонную промышленность страны на военные рельсы. Один из главных уроков войны в Украине: мы нуждаемся в более обширных запасах боеприпасов и в том, чтобы наша промышленность была в состоянии быстрее восполнять их".

Крупный пакет помощи Украине

Сунак также пообещал увеличить военную помощь Украине, направив ей оружие и технику на сумму около 580 миллионов евро. В пакет войдут британские ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, которые уже показали свою эффективность в поражении российских целей, а также 1600 боеприпасов, 4 миллиона патронов для стрелкового оружия, 400 транспортных и 60 плавсредств.

Даты поставок пока неизвестны.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление премьер-министра Великобритании и призвал членов военного блока усилить поддержку Киева особенно в том, что касается средств противовоздушной обороны.

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