В бельгийском депозитарии Euroclear хранятся активы Банка России, насчитывающие сотни миллиардов евро. Предполагается, что доходы от них, не принадлежащие РФ, пойдут на вооружение и восстановление разрушенной войной Украины

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Европейская комиссия объявила в среду 20 марта о своём намерении использовать замороженные российские активы для предоставления Украине 3 млрд евро, причём первые средства могут быть выплачены уже в июле. Центробанк РФ хранит на территории ЕС около 210 млрд евро, к которым он не имеет доступа с начала войны в 2022 году.

Теперь европейские официальные лица предлагают использовать проценты от этих активов для поддержки Украины. Тем самым Союз выполняет давнее обещание, выполнение которого было отложено из-за опасений более широких экономических и политических последствий этого беспрецедентного шага.

"Сегодня мы продолжаем оказывать давление на Россию и призываем её к ответственности за незаконный акт агрессии, а также за огромный ущерб и страдания, которые она причинила", - говорится в заявлении вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. По его словам, этот шаг был скоординирован с партнёрами по G7, группе семи демократических стран, в которую также входят Великобритания и США.

В октябре лидеры Евросоюза попросили Брюссель изучить вопрос о том, как использовать дополнительные банковские доходы для поддержки Украины, не нарушая при этом международное право ЕС.

По мнению чиновников, в зависимости от уровня процентных ставок, эта мера может приносить 2,5-3 млрд евро в год после уплаты налогов. При этом Euroclear будет иметь право оставлять себе небольшой процент в размере около 13% для покрытия административных расходов и юридических издержек.

Это будет дополнением к сделке на 5 млрд евро, заключенной на прошлой неделе в рамках Европейского фонда мира (EPF), и на той же неделе, когда ЕС осуществил первое бридж-финансирование на 4,5 млрд евро из средств, предназначенных Украины.

Выступая в Брюсселе, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал новое предложение ЕС, но сказал, что использование процентов - это только первый шаг.

"Мы настаиваем на полной конфискации или другом использовании всех замороженных активов, - сказал Шмыгаль журналистам. - Европе и миру нужен эффективный прецедент, который заставит агрессора заплатить высокую цену за разрушения, которые он причинил Украине".

Изначально предполагалось, что средства пойдут на восстановление Украины, однако 90% средств, высвобождаемых в соответствии с нынешними планами, будут направлены в Европейский фонд мира, целью которого является поставка Украине боеприпасов.

Это может отражать растущую обеспокоенность тем, что Украина рискует не просто быть разрушенной, но и проиграть войну. Это будет иметь значительные последствия для блока.

"Если Путин завоюет Украину, то российская армия будет у наших границ, - заявил в среду журналистам Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. - Мы можем быть уверены, что она не остановится на этом".

Хотя эти планы финансирования Украины ещё требуют согласования стран-членов ЕС в формате Евросовета, Боррель выразил надежду на достижение в ближайшее время договорённости, которая "позволит заменить банкноты на оружие, потому что ваши солдаты не воюют банкнотами".