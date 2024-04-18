G7: активы РФ могут пустить на закупки оружия для Украины

By Euronews

Использование замороженных российских активов для финансирования закупок оружия для Украины - одна из тем встречи глав МИДов стран "Большой семерки" на Капри

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Министр иностранных дел Украины и генеральный секретарь НАТО были специальными гостями встречи глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" на итальянском острове Капри, так как украинская тема заняла главное место в ее повестке дня. Группа семи богатых западных стран пытается срочно усилить военную поддержку ВСУ на фоне российских успехов на линии фронта. Одна из рассматриваемых мер - использование замороженных российских активов для финансирования закупок оружия.

Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании: "Принцип прост: в Великобритании, Европе и других странах есть замороженные российские активы, и мы должны найти способы использовать их для помощи Украине в ее защите от этого ужасающего незаконного российского вторжения. Для меня совершенно очевидно, что однажды России придется выплатить репарации за это незаконное вторжение, и поэтому до тех пор мы должны использовать эти активы. Но важно, чтобы союзники пришли к согласию относительно того, как правильно это сделать".

Встреча на Капри завершится в пятницу. Как ожидается, будет выпущено совместное итоговое заявление ее участников о поддержке Украины, а также о консенсусе в отношении нового пакета санкций против Ирана после его недавней атаки на Израиль.