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G7: активы РФ могут пустить на закупки оружия для Украины

ЕС удерживает 200 млрд евро замороженных российских активов
ЕС удерживает 200 млрд евро замороженных российских активов Авторское право ITRAI
Авторское право ITRAI
By Euronews
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Использование замороженных российских активов для финансирования закупок оружия для Украины - одна из тем встречи глав МИДов стран "Большой семерки" на Капри

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Министр иностранных дел Украины и генеральный секретарь НАТО были специальными гостями встречи глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" на итальянском острове Капри, так как украинская тема заняла главное место в ее повестке дня. Группа семи богатых западных стран пытается срочно усилить военную поддержку ВСУ на фоне российских успехов на линии фронта. Одна из рассматриваемых мер - использование замороженных российских активов для финансирования закупок оружия.

Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании: "Принцип прост: в Великобритании, Европе и других странах есть замороженные российские активы, и мы должны найти способы использовать их для помощи Украине в ее защите от этого ужасающего незаконного российского вторжения. Для меня совершенно очевидно, что однажды России придется выплатить репарации за это незаконное вторжение, и поэтому до тех пор мы должны использовать эти активы. Но важно, чтобы союзники пришли к согласию относительно того, как правильно это сделать".

Встреча на Капри завершится в пятницу. Как ожидается, будет выпущено совместное итоговое заявление ее участников о поддержке Украины, а также о консенсусе в отношении нового пакета санкций против Ирана после его недавней атаки на Израиль.

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