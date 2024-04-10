Политический кризис может привести к смене курса в Хорватии

By Euronews

17 апреля в стране состоятся досрочные парламентские выборы.

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17 апреля в Хорватии состоятся досрочные парламентские выборы, избирательная кампания проходит на фоне серьезного политического кризиса.

Основная борьба развернется между правящим консервативным Хорватским демократическим союзом (ХДС), возглавляемым премьер-министром Андреем Пленковичем, и оппозиционной левой Социал-демократической партией (СДПГ), которую представляет действующий президент Зоран Миланович.

Парламент Хорватии был распущен в марте, после того как как премьер-министр Андрей Пленкович и партия ХДС столкнулись с обвинениями в коррупции со стороны оппозиции. Последний скандал связан с назначением на должность генерального прокурора близкого соратника ХДС Ивана Турудича. Оппоненты выразили обеспокоенность, что таким образом правительство пытается защитить себя.

Президент Хорватии Миланович, известный своими пророссийскими заявлениями, и критикой по отношению к ЕС и Украине, назвал "неграмотными крестьянами" и "бандитской группировкой" конституционных судей, которые запретили ему участие в парламентских выборах. Такую же эмоционально заряженную негативную риторику он использует по отношению к оппонентам и премьер-министру Андрею Пленковичу, призывая "изгнать из власти воров и злоумышленников".

Левая оппозиция обещает повысить пенсии в случае победы на выборах.

"Наряду со сменой государственного прокурора Турудича, нашей основной мерой в первую неделю будет изменение режима гармонизации пенсий. Также при первой поправке в бюджет мы собираемся ввести повышение пенсий, чтобы вернуть пенсионерам все, что Пленкович у них отобрал за последние четыре года", — пообещал Педжа Грбин, председатель Социал-демократической партии Хорватии.

Премьер-министр Андрей Пленкович возглавляет правительство Хорватии с 2016 года. Он отверг обвинения оппозиции в коррупции и утверждает, что не втягивает страну в войну на стороне Украины.

Конфликт между двумя хорватскими лидерами начался после полномасштабного российского вторжения в Украину, когда Миланович часто критиковал усилия ЕС и НАТО по помощи Киеву.

Согласно соцопросам, наибольшей поддержкой избирателей в Хорватии пользуются консерваторы, которые в своей предвыборной кампании говорят об экономической стабильности. Вместе с тем опросы общественного мнения регулярно называют Зорана Милановича самым популярным политиком Хорватиии.

Transparency International оценивает Хорватию как пятую самую коррумпированную страну в ЕС после Греции, Румынии, Болгарии и Венгрии.