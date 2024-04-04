By Laszlo Arato

Начавшеея в Чешской Республике расследование российского вмешательства в политику Евросоюза затронуло ещё 6 его стран. Скандал разгорелся в преддверии выборов в Европарламент

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Очередной скандал вокруг распространения российской дезинформации докатился до Европейского парламента. Крупнейшие фракции хотят включить эту тему в повестку дня своей пленарной сессии в Брюсселе на следующей неделе. Расследование, которое началось в Чешской Республике, теперь затронуло шесть других стран Евросоюза: Германию, Францию, Бельгию, Венгрию, Польшу и Нидерланды. Опасения по поводу российского вмешательства в европейскую политику усилились по мере приближения июньских выборов.

В центре скандала находится действующий в Праге портал "Голос Европы", который, как показали журналистские расследования, транслировал кремлёвскую и антизападную пропаганду, брал интервью у европейских политиков, которым за это платили.

Журналист-расследователь из Польши Томаш Пёнтек:

Портал сначала принадлежал пророссийскому олигарху Виктору Медведчуку. Его арестовали в Украине, а затем обменяли на украинских военнопленных, потому что он друг Путина. Позже этим порталом овладел один поляк, охранник по профессии, человек, который также выражал антиукраинские взгляды и убеждения.

На прошлой неделе в Польше в ходе совместной операции спецслужб Евросоюза был арестован один человек. В рамках этой операции власти конфисковали десятки тысяч евро и долларов наличными в Варшаве и другом польском городе.

Пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский:

Опубликованные комментарии, интервью и другие материалы были призваны подорвать позицию Польши на международной арене. В них содержались нападки на Украину и нападки на страны Евросоюза. Всё происходило и работало на благо Российской Федерации. Это дело о шпионаже, но также о дезинформации.

По сообщениям чешской прессы, представитель крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" и реальный претендент на парламенское место в Петр Быстрон получил от раскрытой теперь сети 25 тыс евро на то, чтобы повлиять на общественное мнение перед европейскими выборами. Министерство иностранных дел Чешской Республики осудило "российскую операцию влияния".

Зелёный евродепутат от Германии Сергей Лагодинский:

Европейский парламент должен отнестись к этому очень серьёзно. Мы стали свидетелями постоянных и неоднократных попыток российских секретных служб и российских властей вмешаться в наши демократические выборы и наши демократические процессы принятия решений. Это недопустимо. Это то, что мы должны воспринимать очень серьёзно.

В заявлении, полученном Euronews от представителя Европарламента говорится, что возможностями проведения расследований по данному делу обладают национальные власти. Но многие депутаты выражают готовность полностью сотрудничать с этим расследованием и на европейском уровне, когда и если их об этом попросят.