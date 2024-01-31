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ЕС будет защищать суда в Красном море

Американский корабль Genco Picardy, который в среду подвергся атаке дрона, запущенного йеменскими повстанцами-хуситами в Аденском заливе 18 января 2024 года.
Американский корабль Genco Picardy, который в среду подвергся атаке дрона, запущенного йеменскими повстанцами-хуситами в Аденском заливе 18 января 2024 года. Авторское право AP/AP
By Кнарик Хачатрян
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Работу военно-морской миссии ЕС в Красном море планируется начать к 17 февраля. Цель - защитить суда от нападений хуситов

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Евросоюз намерен организовать военно-морскую миссию в Красном море. По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, она должна начать работу к 17 февраля. По словам Жозепа Борреля, цель состоит в том, чтобы защитить суда, предотвратить или блокировать нападения, не вмешиваясь в какие-либо действия против хуситов. Брюссель считает эту миссию крайне важной.

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии: 

"Мы все обеспокоены движением транспорта по каналу. Многие европейские перевозчики просят нас сделать это, потому что их бизнес сильно страдает из-за высокого роста затрат и необходимости отправляться в Южную Африку и оттуда добираться до Европы. Это влияет на расходы. Это влияет на цены, то есть влияет и на инфляцию. Поэтому естественно, что мы пытаемся избежать этого риска".

На прошлой неделе американские и британские войска подвергли бомбовым ударам несколько целей, из которых хуситы запускали ракеты. Это уже второй раз, когда два союзника нанесли ответный удар.

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