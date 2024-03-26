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Половина европейских избирателей требует обуздать нелегальную миграцию

Нелегальные мигранты, прибывшие в испанский анклав Сеута, на пляже
Нелегальные мигранты, прибывшие в испанский анклав Сеута, на пляже Авторское право Bernat Armangue/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Gregoire Lory
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Большая часть европейских избирателей критикует миграционную политику. Согласно опросу компании Ipsos для Euronews, многие из них считают, что нужно усилить пограничный контроль и не пускать в ЕС нелегалов

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Одной из главных забот Евросоюза его граждане считают нелегальную миграцию. Согласно эксклюзивному опросу, проведённому в преддверии европейских выборов для Euronews компанией Ipsos, борьбу в ЕС с этим явлением считают очень важным делом 59% респондентов.

Это четвёртая по остроте проблема, уступающая в этом отношении трём экономическим. Многие из тех, кто участвовал в опросе, считают, что неконтролируемое прибытие в Союз большого числа беженцев важнее, чем изменение климата, обороноспособность Союза и защита меньшинств.

По сведениям директора Центра миграционной политики Эндрю Геддеса, такие представления ненадолго ушли с первого плана во время нашествия корнавируса:

В 2015 году мы наблюдали очень высокий уровень общественного беспокойства, который значительно снизился во время пандемии. А теперь мы видим, что беспокойство снова растет. Эти представления имеют большое значение, когда они возникают объективно. Но появляясь субъективно, они создают ажиотаж.

Большинство жителей Нидерландов, Германии и Португалии считают, что борьба с нелегальной иммиграцией должна быть приоритетом. Во всех этих странах  наблюдается подъём крайне правых партий.

Эндрю Геддес: 

Голландские ультра, «Альтернатива для Германии» и «Шеге» в Португалии - это партии, которые политизировали проблему миграции, и, я думаю, способствовали возбуждению общественной обеспокоенности по этому поводу.

В то же время миграционная политика Евросоюза подвергается резкой критике: 51% респондентов считают её отрицательной, тогда как положительной - только 16%. 71% граждан ЕС считают, что нужно усилить пограничный контроль, и только 28% одобряют оказание гостеприимства вновь прибывшим во имя гуманных ценностей.

Эндрю Геддес: 

Думаю, всё это по сути сводится к тому, что люди хотят видеть систему, которая работает. Они хотят, чтобы страны-члены ЕС взаимодействовали и принимали общие решения для функционирования этой системы. Но вместо этого граждане видят, что государства не согласны друг с другом по разными аспектам политики и постоянно спорят о миграции.

По мнению брюссельского эксперта, общественные дебаты о миграции оживят предвыборную  кампанию. Но они также могут способствовать росту ксенофобии и приходу в Европарламент радикальных правых сил.

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