Экономическое воздействие миграции на Европу

By Osama Rizvi, economist

Евросоюз является и продолжит оставаться привлекательным направлением для мигрантов, беженцев или просителей убежища, которые оказывают различное влияние на социально-экономический ландшафт европейских государств

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Поскольку некоторые государства не в состоянии обеспечить безопасность своих граждан, многие люди из этих стран стремятся мигрировать в регионы, лучше отвечающие их социальным и экономическим интересам. Перемещенные лица ищут убежища в качестве мигрантов, беженцев или просителей убежища и оказывают различное влияние на социально-экономический ландшафт европейских государств.

Некоторые считают, что миграция приводит к дополнительному налоговому бремени, высоким социальным расходам и низкому уровню занятости. С другой стороны, можно привести аргумент, что мигранты способны внести конструктивный вклад в бюджетную сферу, выходя на рынок труда и внося свой вклад в государственные финансы тех стран, которые в состоянии выстроить капитальные структуры для приема возрастающего объема рабочей силы.

Сколько людей приехало в Европу?

По официальным данным, в 2022 году почти 3,5 миллиона человек мигрировали в ЕС, получив статус беженцев. С момента вторжения России в Украину временную защиту в ЕС, по данным Европейского совета, получили около 4,2 миллионов украинцев. Но самыми многочисленными группами просителей убежища в ЕС остаются сирийцы и афганцы.

Каждая европейская страна по-своему относится к массовому перемещению населения. После того как в 2022 году ежегодная чистая миграция достигла рекордной отметки в 745 000 человек, британское правительство объявило о планах по сокращению числа мигрантов. Недавно во Франции разгорелись жаркие дебаты по поводу законопроекта, ужесточающего правила для мигрантов.

Германия также стремится пересмотреть свою миграционную политику после того, как в 2023 году там был побит очередной рекорд по количеству заявлений о предоставлении убежища, и несмотря на то, что мигранты приносят ей пользу в сфере труда.

С резким увеличением числа мигрантов столкнулась и Италия и теперь планирует построить два центра в Албании, чтобы принимать там до 36 000 мигрантов в год.

Испании также придется пересмотреть контуры своей миграционной политики после того, как из-за политических потрясений в Африке она приняла рекордное количество мигрантов - 13 000 человек.

Какие страны больше всего нуждаются в иммигрантах?

В связи с наплывом такого количества мигрантов многие европейские страны пересматривают свою миграционную политику с учетом политического давления и потенциальных внутренних конфликтов. Однако, когда речь заходит об увеличении фискальной отдачи, большинство европейских стран рассматривают мигрантов как тех, кто способен поднять экономическую стабильность страны в долгосрочной перспективе.

Например, в случае с Германией ухудшение состояния экономики привело к тому, что МВФ назвал ее худшей крупной экономикой 2023 года. Квалифицированных работников не хватает, и, по оценкам экспертов, стране потребуется 1,5 миллиона иммигрантов в год для поддержания рынка труда. В отличие от большинства других государств, Германия сохраняет гибкость своей политики по привлечению иностранной рабочей силы.

Каковы преимущества?

Если раньше страх перед иммигрантами объяснялся угрозой социальной сплоченности и национальной идентичности, то в последнее десятилетие произошел сдвиг в парадигме, когда иммигранты стали рассматриваться как капитал для национальных рынков труда и системы социального обеспечения, способствующий экономическому развитию.

Вовлечение мигрантов в такие отрасли, как здравоохранение, строительство, сельское хозяйство и логистика, может привести к получению прибыли, снизив экономическую нагрузку. Мигранты способны внести вклад в бюджет в виде налогов и отплатить за полученные блага.

В чем заключаются проблемы?

Согласно отчету Frontex, число нелегальных пересечений внешних границ ЕС в 2023 году достигло примерно 380 000. Этот приток привел к трансграничным преступлениям, таким как подделка документов, торговля людьми, контрабанда нелегальных товаров и оружия.

Программы интеграции мигрантов, такие как программы культурной ориентации и языковые тренинги, могут стать нагрузкой для государственных бюджетов, поскольку первоначально все расходы ложатся на принимающую страну.

Рост миграции может привести к повышенному спросу на жилье, что приведет к росту цен на недвижимость и арендной платы. Эта причинно-следственная связь повлияет не только на жизнь мигрантов, но и будет иметь серьезные последствия для местных жителей.

Все страны-члены ЕС отличаются высокой степенью экономического развития, верховенством закона и политической стабильностью. Население других регионов мира, напротив, сталкивается с той или иной степенью авторитаризма и нестабильности, что заставляет людей встать на путь миграции.

Эти различия и объясняют то, почему Европа является и будет оставаться одним из основных направлений для мигрантов даже в периоды замедления экономического роста.