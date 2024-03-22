Лидеры ЕС призвали Израиль и ХАМАС прекратить войну в Газе

Лидеры стран-членов ЕС впервые призвали обе стороны конфликта в Газе к "устойчивому прекращению огня".

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Евросоюз призвал к немедленной гуманитарной паузе, ведущей к "устойчивому прекращению огня" в секторе Газа. Впервые все 27 стран-членов ЕС согласились призвать обе стороны прекратить конфликт, учитывая разворачивающуюся катастрофу.

Европейские государства также призвали к освобождению всех израильских заложников, удерживаемых в Газе, и вновь осудили террористическую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, при этом заявив, что Израиль, как оккупирующая держава, должен соблюдать международное гуманитарное право.

"Мы согласны с тем, что роль БАПОР крайне важна. Мы призываем израильское правительство не начинать наземную операцию в Рафахе, потому что можем себе представить, каковы будут последствия, если такая операция начнется. Мы призываем к соблюдению международного права, в том числе в отношении поселений", — заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Финансирование Украины

Завершая первый день двухдневного саммита, европейские лидеры также обсудили, как финансировать военные усилия Украины по защите от российской агрессии. На обсуждение вынесены различные предложения, включая привлечение капитала Европейского инвестиционного банка и использование прибыли от замороженных российских активов.

"Действительно, существует сильная поддержка использования прибыли от замороженных активов в военных целях Украины. Я сказала лидерам, что если мы быстро примем это предложение, то сможем выделить первый миллиард уже первого июля", — отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сделав историческое заявление, лидеры ЕС откроют переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной. А сегодня, в пятницу, состоится более подробная дискуссия о введении тарифов на российское зерно, импортируемое в Евросоюз.