Саммит ЕС: Киеву обещают доходы с активов Москвы

Лидеры Евросоюза обсуждают помощь Украине в отражении российского вторжения и послевоенном восстановлении. Предложено повысить обороноспособность самого ЕС путём выпуска еврооблигаций

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Использовать ли доходы от замороженных в Европейском союзе финансовых активов России, чтобы помочь в войне с ней Украине? Такой вопрос обсуждают на встрече в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Франции Эммануэль Макрон и другие главы государств и правительств ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц склоняется к утвердительному ответу:

Я абсолютно уверен, что мы посылаем здесь очень чёткий сигнал Путину. Он просчитался, если думает, что мы не сможем поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Использование для этого банковской прибыли - это небольшой, но важный компонент.

В Кремле предупредили что это будет «беспрецедентное нарушение международного права», хотя набежавшие в брюссельском депозитарии проценты от активов не являются российской собственностью. Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, план состоит в том, чтобы использовать эти деньги не только для восстановления Украины, но и для закупки для неё боеприпасов и вооружений в рамках Европейского фонда мира:

Я считаю, что это должно способствовать не только восстановлению Украины, но и покрытию оборонных нужд Украины.

Видя, что война затягивается, и растёт угроза восточным рубежам Евросоюза, он также ищет деньги для поднятия своей обороноспособности. Председатель Евросовета и нынешнего саммита Шарль Мишель указал на необходимость поставить европейскую экономику «на военные рельсы». Средства для усиления военно-промышленного комплекса предлагается собрать, в частности, за счёт выпуска еврооблигаций. Это сопряжено с накоплением общего долга, что отвергают так называемые "бережливые" страны, особенно Германия и Нидерланды. Но поддерживают это лидеры Франции и Эстонии, а также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис:

Совершенно очевидно, что если Европа хочет быть во всеоружии для своей защиты, ей придется искать новые способы финансирования оборонных расходов. Здесь я конкретно имею в виду возможность выпуска еврооблигаций, которые будут использоваться исключительно как её защитная броня.

В Брюссель приехал Генеральный секретарь ООН, поскольку на встрече в верхах обсуждается также война между Израилем и ХАМАС. Присутствие Антониу Гуттериша заставило лидеров Евросоюза отложить в сторону свои разногласия и вместе призвать к «немедленной гуманитарной паузе, ведущей к устойчивому прекращению огня».