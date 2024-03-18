Этот вопрос был вынесен на обсуждение, чтобы дать дипломатии новый шанс на урегулирование ближневосточного конфликта. После нескольких недель разногласий прорыв произошел во время встречи министров иностранных дел ЕС

РЕКЛАМА

Об этом сообщил в понедельник Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель:

"Мы обсудили санкции против ХАМАС. И мы договорились о санкциях против экстремистских поселенцев. На прошлом Совете по иностранным делам это не удалось. На этот раз удалось. На рабочем уровне был достигнут солидный компромисс, и я надеюсь, что это продолжится до полного принятия в ближайшее время, - объявил глава внешнеполитического ведомства в конце встречи. - Но политическое соглашение было достигнуто".

Работа над санкциями велась уже несколько месяцев, и первоначально их принятие сдерживалось несколькими странами, включая Германию, Чешскую республику и Австрию, которые являются наиболее ярыми сторонниками Израиля в блоке.

Но разрушения в секторе Газа и постоянные сообщения о насилии, совершаемом израильскими гражданами в отношении палестинцев, придали переговорам особую остроту. Она ещё больше усилилась после того, как США, Великобритания и Франция ввели санкции против нескольких поселенцев-экстремистов.

Последним препятствием была Венгрия, которая, по словам дипломатов, на прошлой неделе сообщила, что снимет свои возражения.

Политическое соглашение ещё должно быть окончательно утверждено послами стран ЕС в Брюсселе. Только после этого станут известны личности поселенцев, внесенных в чёрный список.

Поселения на Западном берегу Иордана являются незаконными по международному праву и считаются главным препятствием на пути к достижению прочного мира на основе принципа двух государств.

Это решение было частью тщательной дипломатической хореографии, приуроченной к новым санкциям против ХАМАС, который блок считает террористической организацией.

В ответ на теракты 7 октября, в результате которых погибло более 1100 мирных жителей Израиля, Евросоюз ввёл специальный режим санкций против любых физических или юридических лиц, подозреваемых в материальной или финансовой поддержке ХАМАС и Палестинского исламского джихада. Шесть таких лиц были добавлены в чёрный список 19 января.

'Кладбище под открытым небом'

Перед началом встречи Жозеп Боррель нарисовал мрачную картину ситуации на местах.

"До войны Газа была величайшей тюрьмой под открытым небом. Сегодня это самое большое кладбище под открытым небом. Кладбище для десятков тысяч людей, а также кладбище для многих важнейших принципов гуманитарного права", - сказал Верховный представитель журналистам.

Он также заявил, что предложит провести "дебаты политической направленности" о будущем Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которое действует с 2000 года. В прошлом месяце Испания и Ирландия, два наиболее критически настроенных к премьер-министру Биньямину Нетаньяху члена блока, объединили свои усилия и призвали к "срочному пересмотру" соглашения.

Но во время министерской встречи по меньшей мере шесть стран-членов выступили против пересмотра: Германия, Италия, Австрия, Чешская республика, Болгария и Венгрия. Об этом сообщили Euronews несколько дипломатов, говоривших на условиях анонимности.

Один из дипломатов отметил, что большинство государств поддержали идею пригласить министра иностранных дел Израиля Йсраэля Каца для обсуждения этого и других вопросов в Брюсселе.