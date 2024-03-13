Это первый в мире нормативный акт по регулированию ИИ. В его основе лежит принцип снижения рисков при использовании передовой технологии. За него проголосовало в Страсбурге 523 законодателя, только 46 были против и 49 воздержались

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Разработчики законопроекта утверждают, что им удалось достичь правильного баланса "между защитой людей и инновациями". Критики самой идеи управления искусственным интеллектом настаивают на том, что такой баланс невозможен.

Ожидается, что после одобрения к маю на политическом и техническом уровне Закон об ИИ вступит в силу к 2027 году.