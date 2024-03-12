By euronews

Судно Open Arms с гуманитарной помощью для сектора Газа вышло из порта Ларнаки на Кипре. Это первое судно, которое пройдет по так называемому морскому гуманитарному коридору.

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Судно Open Arms с гуманитарной помощью для сектора Газа вышло из порта Ларнаки на Кипре. Это первое судно, которое пройдет по так называемому морскому гуманитарному коридору. На его борту - более 200 тонн продовольствия и других товаров первой необходимости, собранные американской благотворительной организацией World Central Kitchen.

Это первое судно, которое пройдет в Газу по так называемому морскому гуманитарному коридору, который был определен в пятницу Европейской комиссией и международными донорами. Корабль пришвартуется у побережья анклава к югу от города Газа у причала, построенного WCK.

Израиль ранее заявил, что приветствует создание морского коридора. Но предупредил, что будет требовать проведения проверки безопасности.