Программа "О положении Союза": Европейская оборонно-промышленная стратегия. Две программы возможной парламентской коалиции. Надо прислушиваться к электорату. Арктические маневры недалеко от России

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Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Изабель Маркеш да Сильва:"Оборона, безопасность, автономия. Эти слова стали почти мантрой в речах лидеров ЕС после российского вторжения в Украину в 2022 году. На этой неделе Европейская комиссия наконец объявила о первой в истории оборонно-промышленной стратегии. Хотя она расширяет существующие инициативы по производству боеприпасов и совместной закупке оружия, Брюссель не будет создавать обещанный ранее фонд в 100 миллиардов евро.

Но это первый шаг, который нельзя больше откладывать, заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель:

Мир больше не является данностью, к сожалению. Война - у наших границ. Агрессивная российская война сделала безотлагательным наращивание нашего оборонно-промышленного потенциала.

Одна из тех, кто, скорее всего, будет и дальше говорить об этом, - председатель Европейской комиссии. Она ставит оборону на первое место в своей предвыборной программе. Урсула фон дер Ляйен была утверждена в качестве ведущего кандидата Европейской народной партией на съезде в Бухаресте.

Две программы возможной коалиции

Конкуренцию главе Еврокомиссии составит один из её подчиненных, еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит. Он был избран ведущим кандидатом от европейских социалистов на съезде этой партии в Риме несколькими днями ранее.

Оба дали обещания на основе своих предвыборных манифестов, в которых такие вопросы, как изменение климата и экономическая вовлеченность населения, также занимали видные места.

Однако в их выступлениях на съездах чувствовались некоторый популизм и запугивание врагами.

Урсула фон дер Ляйен, ведущий кандидат от ЕНП:

Они хотят растоптать наши ценности, они хотят разрушить нашу Европу, а мы, Народная партия, никогда этого не допустим.

Николас Шмит, ведущий кандидат от социалистов:

В чём заключается проект крайне правых? Есть ли у них проект, кроме того, что они хотят уничтожить Европу?

Урсула фон дер Ляйен:

Народники выступает за Европу сильную и безопасную, мирную и процветающую, демократическую и единую.

Николас Шмит:

Мы хотим сильную Европу, объединенную Европу, мы хотим Европу с сильной экономикой.

Надо прислушиваться к электорату

Помимо делегатов, гостей и журналистов, на съездах присутствуют политологи, которые собирают информацию для своих исследований. Этим занималась в Бухаресте Теона Лаврелашвили, аналитик Института государственного управления Лёвенского университета. С ней корреспондент Euronews Шандор Жирош беседовал о стратегии двух основных партий в преддверии июньских выборов.

Euronews: Мы находимся на съезде ЕНП, мы слышали выступления о том, как защитить Европу от нелегальной миграции и как поддержать фермеров. Насколько изменилась Европейская народная партия за последние годы?

Лаврелашвили: С одной стороны, да, есть изменения, но с другой стороны, мы знаем, что ЕНП и раньше отстаивала интересы фермеров, инвестиции, торговую политику. Однако, в последнее время на подъёме находятся крайне правые силы. Сам Европарламент прогнозирует резкий поворот внутри него. Это явно повлияло на презентацию и содержание предвыборного манифеста Европейской народной партии.

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Euronews: Урсула фон дер Ляйен стала ведущим кандидатов от ЕНП, а Николас Шмидт - ведущим кандидатом от социал-демократов. Это два человека из Европейской комиссии. Как они могли бы обратиться к обычным европейцам в ходе предвыборной кампании?

Лаврелашвили: Думаю, им действительно нужно использовать более широкий подход, не только предлагать простые решения сложных проблем, но слушать избирателей. Электорат должен чувствовать, что его опасения приняты во внимание. А эти опасения усиливаются. Растёт стоимость жизни. Кроме того, есть миграция. Она всё больше становится проблемой в Бельгии, да и везде, почти во всех странах-членах ЕС. Так что проблемы есть. Но я сомневаюсь в том, что в отношении этого будет применяться конкретная коммуникационная стратегия.

Euronews: Обе политические партии, социалисты и ЕНП, опубликовали свои политические манифесты, свои политические программы. Как эти документы повлияют на будущее Евросоюза после выборов?

Лаврелашвили:Мы должны понимать эти документы и рассматривать их как руководящие принципы, как ключевую политику, которую основные партии готовы реализовать на практике. Однако важнейшей проблемой является фрагментация Европарламента. Мы знаем, что почти половина его членов будет находиться за пределами большой коалиции. Это означает, что мы столкнёмся с поляризацией законодателей, которая повлияет на повестку дня Европейской комиссии. Брюссель обещал, например, эффективную реализацию следующего этапа «Зелёной сделки», но теперь следует ожидать, что эта политика подвергнется изменениям. Это будет зависеть, конечно, от позиций индивидуальных депутатов, а также от состава альянсов, которые мы увидим в парламенте. Я верю, что большая коалиция между ЕНП и социалистами сохранится. Однако она будет проявляться скорее при рассмотрении отдельных тем, а не в традиционном сотрудничестве партнёров по коалиции, которая раньше считалась неприкосаемой. Так что нас всех ждут очень интересные времена.

Маневры недалеко от российской Арктики

Теперь давайте отправимся в замёрзшие фьорды Северной Норвегии, за Полярный круг. Именно там НАТО проводит учения Nordic Response 2024, в которых принимают участие более 20 тыс солдат из 13 стран. Это часть крупнейших учений организации со времён холодной войны под названием Steadfast Defender 24.

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Военный альянс из 32 стран хочет продемонстрировать России, что он способен защитить свою территорию во враждебном климате и трудных условиях.

Арктические учения продлятся почти две недели и пройдут в северных регионах Финляндии, Норвегии и Швеции. Напомним, что Финляндия присоединилась к НАТО только в апреле 2023 года, а Швеция официально стала членом альянса на этой неделе".