Европейский свободный альянс определил ведущих кандидатов

Эта партия отстаивает интересы меньшинств. Звания spitzenkandidaten от неё получили представитель датской общины в Германии и каталонский сепаратист

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Учредить пост Еврокомиссара по защите прав меньшинств и подтвердить право на самоопределение наций, находящихся внутри других, больших наций. Таковы основные требования Европейского свободного альянса. Эта партия представила в пятницу в Брюсселе свой предвыборный манифест и выдвинула своих ведущих кандидатов, которые могут побороться за место председателя Европейской комиссии. Таких участников демократического процесса назвали немецким словом Spitzenkandidaten, чтобы потеснить английскую электоральную терминологию. Одна из них, Майлис Росберг, представляет датскую общину в Германии:

Я рассматриваю совокупность национальных меньшинств как одну из основ Европейского Союза. Они обеспечивают народное разнообразие в ЕС, и, конечно, все они нуждаются в защите и мерах по развитию их прав.

Другой spitzenkandidat - это бывший депутат Европарламента от Каталонии, приговоренный к 12 годам лишения свободы за участие в референдуме о независимости от Испании в 2017 году. Хотя Рауль Ромева отсидел три года в тюрьме и был помилован, он политически дисквалифицирован до 2030 года. Поэтому выдвижение сепарастиста ведущим кандидатом для Европейского свободного альянса символично. Ромева сам так считает:

По сути, это способ отправить послание. Оно о том, что Евросоюз имеет серьёзные недостатки с точки зрения вовлеченности в политический процесс граждан, представительства наций, свободы языков, меньшинств и и выбора жизненных вариантов. В любой сфере есть разные голоса. Но в рамках государств , в рамках больших партий, претендующих на власть, есть много людей, чьи интересы не представлены, которые не чувствуют себя представленными.

Сам Европейский свободный альянс представлен в Европарламенте десятью депутатами. Большинство из них заседают в коалиции с «Зелёными». В ней состоят также три члена фламандской националистической партии, которые входят в правую группу Европейских консерваторов и реформистов, но подыскивают себе менее радикальных партнёров.