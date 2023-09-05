Пучдемон требует амнистировать каталонских сепаратистов

Лидер каталонских сепаратистов призвал Испанию их амнистировать.Такое условие Карлес Пучдемон выдвинул для переговоров с главой правительства Педро Санчесом о формировании коалиции.

Карлес Пучдемон потребовал прекращения судебных разбирательств против каталонских сепаратистов, причастных к референдуму о независимости 2017 года, и амнистии уже осуждённых. Такие условия бывший председатель Женералитета Каталонии выдвинул для начала переговоров о поддержке главы испанского правительства социалиста Педро Санчеса. На пресс-конференции бежавший в Бельгию Пучдемон призвал также «уважать легитимность» движения за выход Каталонии из состава Испании:

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"Референдум 1 октября не был преступлением, равно как и провозглашение независимости и массовые протесты против решения Верховного суда Испании. Нужно навсегда отказаться от репрессий в пользу решения проблем демократическим путём. Это этическое требование".

Пучдемон может вывести Испанию из политического тупика, возникшего после того, как на досрочных выборах в июле ни одна из партий не получила решающего перевеса. Большинством голосов заручился кандидат правого крыла Альберто Нуньес Фейхоо, но он не сумел сформировать свой кабинет, что открывает возможность для сохранения левой коалиции. Санчесу придётся опереться на сторонников Пучдемона, получивших места в парламенте.

Бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон:

"Ряд предварительных условий необходимо выполнить до истечения установленного законом срока, чтобы избежать новых выборов. Это будут естественным развитием событий, заставив всех нас работать над достижением исторического обязательства по урегулированию конфликта в следующий парламентский срок. Всё зависит от политической воли".

Символический ответ на требования лидера каталонских сепаратистов был дан в этот понедельник, когда вице-председатель правительства Испании Иоланда Диас встретилась с Пучдемоном. Она приехала в Брюссель без одобрения Санчеса. Тем не менее, это первая за шесть лет встреча влиятельных деятелей из Мадрида и Барселоны указывает на наличие политической воли для решения вопроса каталонской самостоятельности.