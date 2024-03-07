Наркотики становятся качественнее и дешевле

В Евросоюзе растёт использование марихуаны и кокаина. Полиции всё больше приходится иметь дело с применением насилия при соперничестве наркодельцов

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Борьбе с незаконным оборотом наркотиков препятствует то, что они становятся всё качественнее, дешевле и доступнее. Таков основной вывод ежегодного анализа европейского рынка запрещенных веществ. В бельгийскую компанию Infor Drogues & Addictions, которая занимается профилактикой наркозависимости, ежегодно поступает 2 тыс звонков от потребителей и их родственников, обеспокоенных возможностью пристраститься к зелью. Это прежде всего связано с марихуаной. В большинстве стран ЕС её употребление не разрешено. Но недавно Германия перешла к легализации каннабиса для рекреационного использования.

Директор бельгийской компании Фанни Бетермье ожидает подтверждения пословицы "запретный плод сладок":

Гораздо легче заниматься профилактикой, чем снижением уже возникшего риска для широкой публики. Когда наркотик легален, можно сделать гораздо больше, чем когда он нелегален. Просто сказать: не принимайте эти таблетки потому, что это незаконно. Но когда продукт легален, мы можем открыто обратиться к властям за рекомендациями о том, что можно, а чего не следует делать.

В некоторые странах Евросоюза действуют более либеральные законы. Мальта - единственный член ЕС, легализовавший марихуану для личного потребления. А Люксембург, Испания, Португалия и Нидерланды просто разрешают или терпят её частное использование. Рынок наркотиков ЕС оценивается в 31 миллиард евро.

Господствующие позиции на нём занимает каннабис. На его долю приходится 39% от общей суммы или 12,1 миллиарда евро.

За ним следует кокаин: 37% от общего объема и 11,6 млрд евро. Его потребление растёт особенно быстро благодаря доступности более дешевых разновидностей кокаина.

Полиция перехватывает огромные партии. Поскольку наркотиков стало больше, дилерам приходится бороться за свою долю рынка. Это считает опасным для граждан директор Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости Алексис Гусдил:

Рост насилия, связанного с наркотиками, наблюдается в Европе повсеместно. Различные участники незаконного рынка находятся под огромным давлением. Соперничество между ними отчасти усиливается увеличением доступности кокаина. Но постепенно насилие стало распространяться и на торговцев другими видами наркотиков. Оно начало расти медленно, но верно, 10-15 лет назад на рынке каннабиса в Европе.

Тенденция к росту насилия наблюдается в Бельгии, куда много наркотиков поступает контрабандой по морю. В феврале в столице Брюсселе произошло 10 перестрелок между группировками дельцов, в результате чего погиб один человек.