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Незаконный оборот наркотиков: в Брюсселе отложено начало громкого судебного процесса

Брюссель, Бельгия
Брюссель, Бельгия Авторское право AFP TV
By Euronews
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18 декабря в Бельгии должен стартовать один из крупнейших судебных процессов когда-либо проходивших в стране. По делу о торговле наркотиками проходят более 120 человек.

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Уголовный суд Брюсселя снова перенес открытие процесса по делу о незаконной торговле наркотиками - на 18 декабря. Слушания должны были начаться в ноябре, затем их отложили на месяц.

Речь идет о незаконном ввозе в Европу, в частности, через порты Антверпена, Роттердама, Гамбурга и Гавра, большого количества кокаина и каннабиса, перевозимых в контейнерах из Южной Америки и Марокко.

По делу проходят более 120 человек. Судебный процесс может продлиться несколько месяцев, а вынесение решения ожидается не раньше середины 2024 года.

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