В Бельгии стартовал процесс по делу о незаконном обороте наркотиков

By Euronews

Более 120 обвиняемых в нелегальной перевозке кокаина и каннабиса в Европу предстали перед судом в Бельгии.

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В Бельгии проходит один из крупнейших судебных процессов когда-либо проходивших в стране по незаконному обороту наркотиков.

На скамье подсудимых более 120 обвиняемых из Бельгии, Албании, Колумбии и Северной Африки.

Речь идет о незаконном ввозе в Европу, в частности, через порты Антверпена, Роттердама, Гамбурга и Гавра, большого количества кокаина и каннабиса, перевозимых в контейнерах из Южной Америки и Марокко.

Судебный процесс может продлиться несколько месяцев, а вынесение решения ожидается не раньше середины 2024 года.