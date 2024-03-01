Euronews бросает все силы на освещение эпохальных европейских выборов

By Euronews

Ведущий европейский телеканал мобилизует все свои силы, команды в столицах стран ЕС, а также инновационные форматы на освещение эпохальных выборов в Европарламент

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Все меньше времени остается до эпохальных выборов в Европарламент. Ведущий европейский новостной телеканал задействует силы всех своих теле- и веб-журналистов, которые недавно разместились в Брюсселе и в столицах стран ЕС, для высококачественного мультимедийного освещения этого события.

Более 400 миллионов европейцев придут на избирательные участки на фоне глобальных конфликтов и экономической турбулентности. Репортажи Euronews станут уникальной линзой, через которую многоязычный электорат континента сможет обсудить с политическими лидерами блока, аналитиками и бизнесменами такие острые вопросы, как энергетика, климат, здравоохранение, миграция и безопасность.

Наши многоуровневые комбинированные телевизионно-цифровые репортажи обеспечат многоплатформенное внимание к ключевым вопросам, а также станут сценой, на которой впервые голосующие с севера, юга, востока и запада смогут встретиться с политиками-ветеранами, выразить свои надежды и опасения, обсудить потенциальные решения и ясно увидеть, какие варианты предлагаются.

Мы будем освещать подготовку к выборам, сам день голосования с комментариями результатов в режиме реального времени, а также предоставим всесторонний анализ влияния и последствий результатов в средствах массовой информации, охватывая все уровни - телевидение, веб-сайт, приложение, Youtube, социальные сети или мессенджеры.

В преддверии выборов наши знаковые телевизионные шоу "Брюссель, который я люблю" и "Глобальный диалог" пройдут в специальных предвыборных форматах поединков между ключевыми лидерами политики, бизнеса и гражданского общества. Законодатели получат возможность наглядно продемонстрировать свои политические цели.

Теледискуссии Euronews в наших европейских бюро будут посвящены национальным вопросам, а кульминацией станут знаковые дебаты в европейской столице. Одновременно наши репортеры, работающие на местах, расскажут о том, что происходит на улицах и площадях Европы. Наши веб- и телекорреспонденты будут регулярно давать разъяснения, раскрывая механизм выборов. А наш "Куб" представит актуальный анализ дезинформации в эфире, продолжая борьбу с искажениями в интернете.

Euronews предложит специальный сайт, на котором национальные опросы будут собраны воедино. С его помощью избиратели смогут взаимодействовать, сопоставляя прогнозы в своих странах с собственными предпочтениями.

В партнерстве с IPSOS Euronews предложит эксклюзивный прогноз по местам в Европарламенте, основанный на опросах, проведенных одним социологическим институтом в 18 европейских странах.

Присоединяйтесь к нам 19 марта, чтобы ознакомиться с результатами этого эксклюзивного исследования в прямом эфире Euronews On Air, который будет дополнен интерактивным мини-сайтом, доступным для более чем 30 миллионов уникальных посетителей ежемесячно.

Наша специальная программа, посвященная выборам, покажет результаты голосования в режиме реального времени по каждой стране, объединив их в итоговый результат с широким анализом влияния голосования и того, как оно отразится на составе будущего Европарламента, Еврокомиссии и Евросовета.

Euronews станет вашим незаменимым гидом на протяжении следующих 100 дней, пока Европа будет вести отсчет времени до решающего голосования для целого поколения.