Брюссель собирается обнародовать в ближайшие недели стратегию оборонной промышленности и военных инвестиций. На парламентской сессии в Страсбурге некоторые евродепутаты не одобрили такую милитаризацию общей экономики.

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Европейский Союз должен ускорить наращивание своего военно-промышленного потенциала, заявила в Европарламенте председатель Еврокомиссии. Она объяснила это необходимостью противостоять угрозе, исходящей от России. Ключевым элементов стратегии оборонной индустрии, которую Урсула фон дер Ляйен представит в ближайшие недели, является совместная закупка странами-членами ЕС вооружений и боевой техники:

Одной из центральных целей этой стратегии, а также сопровождающей её Европейской программы оборонных инвестиций, станет приоритет совместных оборонных закупок. Точно так же мы успешно осуществляли совместные закупки, например, вакцин или природного газа. Это поможет нам уменьшить фрагментацию системы защиты ЕС и повысить функциональную совместимость национальных сил. Но для этого мы должны коллективно послать сильный сигнал промышленности.

Брюссель предлагает наладить размещение государственного оборонного заказа на обозримое будущее. Это обеспечит компаниям и предприятиям стабильный фронт работ и предсказуемость в долгосрочной перспективе, а также восстановление, пополнение и модернизацию вооруженных сил стран-членов ЕС. Идею поддержала крупнейшая парламентская фракция, Европейская народная партия, и её депутат Дэвид Макаллистер:

В настоящее время наши государства тратят слишком много средств на национальном уровне. Нам необходимо более тесно сотрудничать в Европе. Нам нужно больше оборонных технологий и экспертизы. Нам нужно вместе закупать больше военной техники. И если Евросоюз сможет инициировать этот процесс, заставляя страны-члены лучше взаимодействовать, тогда все это будет служить нашим интересам.

Однако не все евродепутаты согласны на такую милитаризацию экономики. Левый бельгиец Марк Ботенга считают совместную закупку «очень плохой, антидемократической процедурой»:

Это окажет, прежде всего, очень значительно влияние на промышленность ЕС, потому что мы собираемся спонсировать производство оружия. Это, с одной стороны, будет стимулировать компании военно-промышленного комплекса в ущерб другим компаниям. А во-вторых, это будет поощрять предприятия, которые могли бы производить, например, пожарные самолеты Canadair, на производство оружия, боевой авиации. Это не та Европа, которую мы хотим.

Фон дер Ляйен также выразила пожелание, чтобы доходы, получаемые от замороженных российских активов, использовались для закупки военной техники для Украины, даже если юридический путь для ещё не проложен.