Евросоюз в срочном порядке изучает возможность объединить усилия своих стран-членов для снабжения Украины боеприпасами. Накануне Киев попросил у Брюсселя больше ракет, снарядов и патронов, и срочно. В понедельник министры иностранных дел ЕС обсудили идею совместных закупок оружия, но Верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предупредил, что это займет немало времени:

«Ясно, что мы должны активизировать наши совместные усилия, в частности, для возможных закупок на европейском уровне с целью удовлетворения насущных потребностей Украины. Но также ясно, что в ближайшие недели лучший способ обеспечить Украину боеприпасами — это поделиться уже существующими арсеналами европейских армий. Нам не нужно ждать, пока они будут изготовлены. Мы должны использовать то, что уже имеется на складах, или что по контракту должно быть произведено в ближайшие дни».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Мюнхене в выходные дни, что совместное приобретение оружия может быть аналогично тому, как были закуплены для стран ЕС вакцины против коронавируса. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу уточнил, что Украине особенно нужны 155-миллиметровые снаряды для артиллерии стандарта НАТО.

«Стоимость составила бы 4 миллиарда евро. Если посмотреть на сегодняшние цифры, то такое количество снарядов Россия использует ежедневно, а Евросоюз производит за месяц. При нынешних возможностях военно-промышленного комплекса мы можем удовлетворить потребности Украины примерно за шесть лет, и это совершенно неприемлемо».

Жозеп Боррель также объявил, что 10-й пакет санкций Евросоюза против России должен быть принят до конца этой недели. Это будет приурочено к первой годовщине с начала вторжения в Украину.