Макрон не исключил отправку западных войск в Украину

By Euronews

При этом французский президент отказался называть страны, рассматривающие возможность отправки войск, ссылаясь на "стратегическую двусмысленность".

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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает ввода западных войск на территорию Украины в будущем.

Этот вопрос обсуждался на встрече более 20 европейских лидеров в Париже.

Цель — дать понять России, что поддержка Киева в ходе продолжающейся третий год войны не ослабнет.

При этом французский президент отказался называть страны, рассматривающие возможность отправки войск, ссылаясь на "стратегическую двусмысленность".

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал Европу сделать так, чтобы Путин "не смог свети на нет наши достижения и не смог распространить свою агрессию на другие страны".

Несколько европейских правительств, включая Францию, поддержали инициативу Чехии по закупке боеприпасов и снарядов за пределами ЕС.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна решила выделить на эти цели более 100 миллионов евро.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов:

— Это чешская инициатива, направленная на активизацию этого направления деятельности, и в то же время мы должны работать над системой противовоздушной обороны. Украина остро нуждается в большем количестве ракет, а также в большем количестве систем, будь то ракеты С-200, С-300, "Пэтриоты" и другие системы.

_"Сегодня вечером все обсуждалось очень открыто и прямо. Сегодня нет консенсуса по поводу того, чтобы официально, открыто и с одобрением отправить наземные войска. _Но с точки зрения динамики ничего нельзя исключать. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", — заявил Макрон.

Парижской конференции предшествовало недавнее подписание Францией, Германией и Великобританией 10-летних двусторонних соглашений с Киевом о гарантиях безопасности, которые будут действовать до предполагаемого вступления Украины в НАТО.