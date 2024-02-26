Россиянку, подписавшую антивоенное письмо, высылают из Сербии

By Euronews

Проживающую в Сербии россиянку объявили угрозой национальной безопасности страны. Два года назад женщина подписала открытое письмо против вторжения России в Украину.

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Когда Елена Копосова, россиянка, живущая в Сербии, подписала открытое письмо против российского вторжения в Украину, она не ожидала каких-либо последствий.

Елена Копосова, россиянка, проживающая в Сербии:"Я не активистка, но я подписала антивоенное письмо в феврале 2022 года, когда только началась российская агрессия в отношении Украины. Я не могла просто молчать об этом, поэтому я просто написла мое имя в открытом письме, где было сказано, что война — это преступление и мы все должны объединиться, чтобы остановить ее".

Теперь Елене предстоит судебная тяжба, касающаяся постановление о высылке. Женщину объявили угрозой национальной безопасности Сербии. Ее вид на жительство был аннулирован. Елена считает, что основанием для этого могла стать ее подпись под антивоенной петицией. Возвращаться ей некуда.

Елена Копосова:"Мы не можем поехать в Россию. Я не могу подать заявление на получение какой-либо визы для въезда в некоторые страны, в большинстве стран мира. Я могу поехать только в страны, которые разрешают посещение гражданами России без визы".

По словам правозащитников, проблемы с видом на жительство у россиян, выступающих против войны в Украине, указывают на тесные отношения между Россией и Сербией, несмотря на стремление последней вступить в Евросоюз.