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Война в Украине: жертвами российских обстрелов снова стали мирные граждане

Сумы, Украина
Сумы, Украина Авторское право UA PBC via EVN
By Euronews
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Подразделения ВСУ отразили десятки атак противника на разных направлениях фронта. Жертвами российских ударов по Украине снова стали мирные граждане.

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В результате российских ударов по городам и селам Украины за прошедшие сутки погибли по меньшей мере пять человек и десять получили ранения. Жертвы среди мирного населения зарегистрированы в Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и Сумской областях. Сообщается о разрушениях и повреждениях многоэтажных и частных жилых домов.

Российские силы также подвергли обстрелам Харьковскую, Запорожскую и Николаевскую области, но о жертвах среди мирных граждан не сообщалось.

За прошедшие сутки, говорится в сводке ВСУ, на фронте произошло 95 боевых столкновений. Украинские военные отразили десятки атак противника.

Тем временем эксперты Института изучения войны в очередном обзоре отметили, что российские официальные лица и государственные СМИ в основном воздерживались от публичного обсуждения двухлетней годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Ввероятно, указывают аналитики, стремясь избежать обсуждения того, что Россия не смогла достичь заявленных целей и понесла значительные потери.

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