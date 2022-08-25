Три члена Европарламента от Франции призвали Еврокомиссию принять меры против Великобритании за то, что она якобы допустила сброс значительного количества неочищенных сточных вод в пролив Ла-Манш и Северное море.

«Мы опасаемся негативных последствий для окружающей среды, которую мы делим с этой страной, и, в частности, для морского биоразнообразия, а также для ловли рыбы и сбора моллюсков», - написали в среду три депутата еврокомиссару по окружающей среде Виргиниюсу Синкявичюсу.

Французы Пьер Карлескинд, Натали Луазо и Стефани Йон-Куртен - все из парламентской либеральной фракции - обвинили англичан в «несоблюдении экологических требований», закреплённых в законодательстве ЕС.

Они также подчеркнули, что Лондон имеет перед Брюсселем подобные обязательства в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве (договор о "брексите") между ЕС и Соединённым Королевством , и что оно подписало Конвенцию ООН по морскому праву.

«Несмотря на всё это, Великобритания решила снизить стандарты качества воды. Это неприемлемо и ставит под сомнение усилия, предпринятые государствами-членами ЕС за последние двадцать лет. Великобритания должна сохранять Мировой океан, который окружает её и касается наших берегов, - написали французские законодатели. - Мы призываем Еврокомиссию использовать все имеющиеся в её распоряжении политические и юридические средства, чтобы остановить эту ситуацию».

А создалась это ситуация из-за проливных дождей, выпавших на днях после продолжительного периода засушливой погоды, ослабившего способность почвы поглощать дождевую воду, которой стало больше попадать в канализационную сеть. При этом очистным компаниям разрешается сбрасывать так называемые ливневые стоки в реки и море, чтобы предотвратить внезапные паводки на отдельных участках.

В совместном мнении, опубликованном в конце июня, главный врач Англии профессор Крис Уитти, председатель британского Управления по регулированию водных служб Джонсон Кокс и председатель Агентства по охране окружающей среды Соединённого Королевства Эмма Хауард Бойд предположили, что сбросы ливневой воды теперь не будут "исключительной" мерой.

«В некоторых случаях это происходит до 200 раз в год, - написали они. - Это явно неприемлемо с точки зрения общественного здравоохранения».

Три британских деятеля отметили, что дополнительные затраты на предотвращение сбросов, безусловно, отвечали бы ожиданиям подавляющего большинства населения, включая тех, кто сам не использует море и реки в рекреационных целях. "Никто не хочет, чтобы их ребенок глотал человеческие фекалии», - добавили они.

Уитти, Кокс и Хауард Бойд признали: «У нас в Англии и Уэльсе есть 2 речных участка, где вода имеет официальный статус пригодной для купания. Во Франции их более 500».