"Глобальный диалог" с Вальтером Байером, ведущим кандидатом от "Европейских левых" на выборах 2024 года. Тема: положение на Ближнем Востоке

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"Европейский Союз реагирует на войну в Газе неправильно, он применяет двойные стандарты в своем подходе к евреям и к палестинцам и поэтому рискует лишиться авторитета в мировых делах". Таков внешнеполитический анализ ведущего кандидата от Европейских левых на июньских выборах.

В эксклюзивном интервью Euronews Вальтер Байер, председатель партии "Европейские левые" с 2022 года, возлагает особую вину на Урсулу фон дер Ляйен. Он называет ошибкой безусловную поддержку израильского правительства с самого начала председателем Еврокомиссии.

Её поведение типично для двойных стандартов, оно неадекватно. Фон дер Ляйен несет ответственность за происходящее, но это тоже нечестно. Она позволяет называть всех, кто критикует нынешнее израильское правительство, антисемитами. Это несправедливо, это против истории, это против здравого смысла. Вообще говоря, она поступила очень плохо и заняла не ту позицию в отношении наступления на Рафах, о котором много говорят это в последнее время.

Однако Байер не хочет идти так далеко, как ещё один левый политик, Жан-Люк Меланшон, который считает происходящее в Газе геноцидом. Меланшон возглавляет партию "Непокорённая Франция", которая не входит в состав партии Байера, но разделяет с ней левую парламентскую фракцию.

Я не люблю громких слов, но сейчас не могу их сдержать. Я имею в виду, что в Газе убито 35 тыс человек, две трети из них мирные жители, большая часть из них - дети. Разрушены населенные пункты. Разрушены больницы. Полностью разрушена инфраструктура. Как это назвать? По-моему, это военное преступление. Мы должны это остановить.

В интервью семидесятилетний австрийский политик также решительно осуждает недавний шаг правоцентристской Европейской народной партии в сторону ультраправых с целью создания парламентской коалиции.

Вальтера Байера можно послушать и посмотреть на следующей неделе в передаче Euronews "Глобальный диалог".