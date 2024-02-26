Около тысячи полевых тракторов съехались в центр Брюсселя. Так их водители пытались выразить своё недовольство заседавшим министрам сельского хозяйства ЕС

РЕКЛАМА

Фермеры жгут шины и шланги, вываливают на улицы солому, разбрасывают навоз. Полиция применяет против них слезоточивый газ и тушит костры водомётами. Почти тысяча тракторов и ещё больше их водителей скопились в понедельник в Европейском квартале Брюсселя, где расположены главные учреждения ЕС. Земледельцы и животноводы из Бельгии, Франции, Италии и Нидерландов призвали к отмене международных переговоров и соглашений о свободной торговле, а также бюрократического контроля за рынком сельскохозяйственной продукции.

Координатор крестьянской организации Via Campesina Морган Оди:

Нужно отказаться от неолиберальной логики. Из-за неё цены становятся слишком низкими и не покрывают наших производственных затрат. Поэтому мы добиваемся минимальных цен, которые были бы выше себестоимости и позволяли нам зарабатывать на жизнь. Мы требуем принятия в ЕС законов, по которым вознаграждения, выплачиваемые фермерам, не могут быть ниже наших производственных издержек. Испания сделала это. Почему бы нам не сделать это на европейском уровне?

Акции тружеников аграрного сектора продолжается, несмотря на уступки, которые делает им Европейская комиссия. В прошлом месяце она предложила в исключительных случаях освобождать от своих контрактных обязательств фермеров, которым грозит разорение. Замедлен переход экономики на экологически чистые технологии. Также рекомендовано пересмотреть правила для ввоза товаров из-за пределов Евросоюза. Но всего это недостаточно для протестующих.

Фламандский фермер, участник форума Boerenforum Тейс Боэленс:

Это неолиберальные жесты. Нас лишь подгоняют пинками, чтобы мы продолжали работать. Но нам не нужны просто крошки со стола крупного агропрома. Мы хотим хлеба, мы хотим пекарню, чтобы печь его самим. Власти отменяют некоторые зелёные и антисоциальные меры. Но им лучше бы поддерживать нас в развитии устойчивого сельского хозяйства.

Эта демонстрация приурочена к заседанию в Брюсселе министров сельского хозяйства ЕС. Они ищут пути снижения административного бремени. Его считают чрезмерным фермеры, которые проводят порой больше времени за компьютерами, заполняя всевозможные формы, чем работая в поле.