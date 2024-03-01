Тракторная атака на брюссельскую бюрократию

Программа "О положении Союза": Макрон не исключил направления в Украину европейских солдат. Совет Навальной по поводу Путина. Киевская мода в Париже

РЕКЛАМА

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Изабель Маркеш да Сильва:"Французский президент известен своими усилиями по продвижению в мире более самостоятельного и значимого Европейского союза. Эти усилия иногда предпринимаются неожиданными и необычными способами, как это произошло на своего рода неформальном саммите в Париже на этой неделе.

Эммануэль Макрон хотел обсудить европейский ответ на российскую агрессию в Украине, вступившую в третий год. Но его комментарий о возможной отправке европейских солдат на подкрепление ВСУ вызвал у некоторых удивление:

"Сегодня нет консенсуса по поводу того, чтобы официально, открыто и с одобрением отправить наземные войска. Но с точки зрения динамики ничего нельзя исключать".

Кремль отреагировал немедленно, предупредив, что такой сценарий приведет к неизбежному конфликту с Россией. Это поспешили исключить многие в Европе, от лидеров нескольких стран-членов ЕС, включая Германию, до Генерального секретаря НАТО.

Совет Навальной по поводу Путина

Активность французского президента, возможно, больше оценит вдова Алексея Навального, российского оппозиционера, умершего в заключении. Юлия Навальная выступила на этой неделе в Европейском парламенте в Страсбурге и призвала применить инновации, чтобы остановить российского президента:

"Вы не можете навредить Путину ещё одной резолюцией или очередным набором санкций, ничем не отличающимися от предыдущих. Вы не сможете победить его, думая, что он принципиальный человек, у которого есть мораль и правила".

В Брюсселе снова произошли бурные сцены, почти битвы, главными героями которых стали фермеры. За несколько недель в так называемый Европейский квартал приехало около тысячи тракторов.

Протестующие бросали навоз, жгли покрышки и применяли другою "артиллерию", чтобы привлечь внимание министров ЕС, ответственных за сельское хозяйство, которые находились в городе.

Фермеры жаловались на низкие цены на свою продукцию, бюрократические препоны и неэффективное использование европейских субсидий.

Несмотря на несколько уступок со стороны Европейской комиссии, это фермеров не убедило, и они обещают продолжать борьбу.

Чтобы обсудить возможные ответы на их требования, ранее на этой неделе я разговаривала с Жоау Пашеку. Это старший научный сотрудник аналитического центра Farm Europe, у которого есть предыдущий опыт управления общей сельскохозяйственной политикой ЕС.

Да Сильва: Европейские фермеры призывают принять меры, которые помогут им получить справедливое вознаграждение за свой труд в пищевой цепочке. Какие меры будут осуществимы в краткосрочной и среднесрочной перспективе?

Пашеку: Что ж, я думаю, они правы, потому что их доходы снизились. Это совершенно невероятно, но если посмотреть за последние 20 лет, то в большинстве стран-членов ЕС доходы фермера снизились на двузначные цифры. Поэтому я думаю, важно добиться двух вещей. Во-первых, увеличения спроса на сельскохозяйственную продукцию в Европе, главным образом, за счёт переключения с традиционного земледелия на биоэкономику. И во-вторых, некоторые компании в маркетинговой цепочке злоупотребляют тем, что фермеры индивидуальны. В Евросоюзе имеются миллионы ферм, но три или максимум пять крупных сетей супермаркетов господствуют над ними, обладая необычайной рыночной властью.

Да Сильва: Фонды общей сельскохозяйственной политики занимают значительную часть бюджета Европейского Союза. Считаете ли вы, что от субсидий в основном выиграл крупный агробизнес. Нужна ли какая-то реформа, чтобы скорректировать эти фонды?

Пашеку: Проблема в том, что реальная стоимость субсидий в рамках общей сельскохозяйственной политики снизилась на 30% из-за инфляции. Они не были скорректированы с учетом роста цен. Таким образом, в реальном выражении фермеры получают меньше субсидий в тот момент, когда Европа просит их делать больше для защиты окружающей среды, больше с точки зрения стандартов и так далее, и тому подобное. Проблема Европы в том, что у неё огромное количество мелких и очень мелких ферм, которые, к сожалению, нерентабельны и никогда не будут прибыльными.

Да Сильва: Действительно, индустриализация производства продуктов питания оказывает воздействие на окружающую среду, климат и здоровье человека. В связи с этим Евросоюз разработал стратегию «От фермы до вилки», но она всегда вызывала большие споры. Почему?

Пашеку:Еврокомиссия предложила закон под названием SURE, предусматривающий сокращение использования пестицидов на 50%, независимо от того, есть альтернативы или нет, но затем сама его отозвала. Другое предложение по программе «От фермы до вилки» заключалось в уменьшении на полях количества химических удобрений на 20%. Ведущие университеты, Министерство сельского хозяйства США, пришли к выводу, что это приведёт к сокращению производства в Европе на 15–20%. На мой взгляд, решение должно заключаться в том, чтобы производить в Европе больше, но более устойчивым способом. Ответ на это - улучшение технологии. Можно сократить использование пестицидов, удобрений и т. д. на единицу продукции.

Киевская мода в Париже

Давайте снова поговорим об Украине и посмотрим на одну из миллионов её женщин, которые пытаются сохранить хоть какое-то ощущение нормальной жизни.

РЕКЛАМА

Украинский дизайнер Лилия Литковская, проживающая в Киеве, отправилась в Париж, чтобы представить свою коллекцию осень-зима 2024-25 под названием «Под водой» на Неделе моды.

Дизайнер принадлежит к четвертому поколению портных, а пошив одежды большого размера - одна из её специальностей.

В Украине с ней по-прежнему работает команда из 35 человек. Литковская заявила, что не планирует останавливаться, отметив: "Это очень трудно, но мы продолжаем творить, потому что творчество - это любовь"."