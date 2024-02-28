Отпевание и похороны Навального пройдут 1 марта - Кира Ярмыш

By Euronews

Тело Алексея Навального передали матери 24 февраля, с тех пор его соратники сообщали, что у них не получается найти место для церемонии публичного прощания.

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Как сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в сети X (ранее Twitter), отпевание одного из лидеров российской оппозиции, скончавшегося в заполярной колонии 16 февраля, пройдёт в церкви в Марьино 1 марта в 14:00 МСК.

Похороны состоятся на Борисовском кладбище.

Окружение покойного политика также ранее сообщало, что в ряде московских моргов им напрямую заявили о запрете Кремля на похороны Навального.

Ранее соратники Алексея Навального из "Фонда борьбы с коррупцией" заявили, что того должны были обменять на офицера ФСБ Вадима Красикова, переговоры "были на финальной стадии" - накануне "убийства" оппозиционера, как сообщила Мария Певчих.