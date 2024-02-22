Украина хочет договориться с польскими фермерами

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Еврокомиссию покончить с "политическими манипуляциям" вокруг зерна. Киев хочет, чтобы Брюссель разрешил его спор с Варшавой по поводу импорта в ЕС сельскохозяйственной продукции

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Польские фермеры вторую неделю блокируют границу со своим разоренным войной соседом в знак протеста против недобросовестной конкуренции. Зеленский предупредил Брюссель, что если он не вмешается, то из напряженных отношений между Киевом и Варшавой может извлечь выгоду Москва.

В видеообращении, опубликованном в среду, президент Украины прямо призвал премьер-министра Польши Дональда Туска присоединиться к нему лично для переговоров о разблокировании пограничного перехода. Зеленский пригласил для этого также представителя Европейской комиссии:

Я готов приехать на границу вместе с нашим правительством. Я также хотел бы сейчас обратиться к Европейской комиссии. Нужно сохранить единство в Европе. Это отвечает фундаментальным интересам Евросоюза. Именно поэтому Украина попросила Еврокомиссию, чтобы на этой встрече присутствовал её представитель. В наших общих интересах не допустить политических манипуляций.

Мы не должны унижать друг друга, мы не должны унижать ни украинских, ни польских фермеров, - добавил Зеленский. - Нам нужно единство. Нам нужны решения - между нами, Украиной и Польшей, и на уровне всей Европы.

Однако в четверг Еврокомиссия не смогла сообщить, получала ли она официальное приглашение от украинского правительства. Пресс-секретарь Олоф Гилл признал, что ситуация является "сложной" и "развивающейся", и подчеркнул, что "переговоры между Украиной и граничащими с ней странами - единственный способ выработать долгосрочное решение".

"Мы пытаемся найти решение, которое, с одной стороны, удовлетворяло бы обязательства Еврокомиссии по дальнейшей поддержке экономики Украины, включая агропродовольственный сектор, - продолжал пресс-секретарь. - С другой стороны, мы пытаемся найти решения для защиты чувствительных секторов рынка ЕС, когда есть свидетельства рыночных потрясений. Это тот баланс, который мы пытаемся найти".

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил в среду телеканалу TVN24, что переговоры с украинскими коллегами идут "очень сложно" и сосредотачиваются на возможности введения квот на импорт украинских продуктов питания.

Его заместитель добавил, что Брюсселю необходимо вмешаться: "Если Европейская комиссия не подключится к решению этой проблемы, если эта проблема не будет решена стратегически, то Польша фактически изолирует себя от продуктов из Украины, но они будут поступать на западноевропейский рынок", - сказал Михал Колодзейчак.

Давний спор о зерне обостряется

Напряженность в отношении украинского импорта назревала в Польше и других восточных странах-членах Евросоюза с апреля прошлого года.

ЕС отменил таможенные пошлины и квоты на широкий спектр украинских товаров, включая сельскохозяйственную продукцию, чтобы помочь стране увеличить торговый поток в условиях российской агрессии и избежать глобального дефицита продовольствия.

Однако фермеры пяти граничащих с Украиной стран - Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии - пожаловались на то, что этот шаг вызвал наплыв дешевых украинских продуктов питания в их страны. В результате, говорят они, снижены цены для местных производителей и переполнены склады, а крестьянам приходится затягивать пояса.

Эти жалобы заставили Варшаву и другие столицы в одностороннем порядке запретить продажу украинских зерновых на внутреннем рынке, чтобы защитить сельских тружеников. Поначалу это вызвало возмущение в Брюсселе.

Но поскольку недовольство фермеров грозило подорвать солидарность ЕС с Украиной, а голоса сельчан считаются решающими на европейских выборах в июне, Еврокомиссия пошла она заключение временного соглашения. Оно позволило четырём украинским продуктам - пшенице, кукурузе, рапсу и семенам подсолнечника - проходить транзитом через соседние страны, но не оставаться на их рынках для внутреннего потребления или хранения.

Действие соглашения закончилось в сентябре. Однако Польша, Венгрия и Словакия пошли наперекор европейскому консенсусу и сохранили свои запреты. Они распространяются и на товары, помимо вышеупомянутых четырех продуктов.

Дональд Туск, ставший премьер-министром Польши в середине декабря, унаследовал от предыдущего правительства трудности, связанные с необходимостью демонстрировать поддержку Украины. Одновременно нужно умиротворять фермеров и дальнобойщиков, которые говорят, что их средства к существованию пострадали из-за проявлений солидарности с Киевом.

Пока что кабинет Туска сохраняет ограничения, что вызывает недовольство в Брюсселе. Однако недавняя волна протестов фермеров по всей Европе вновь пробудила недовольство: польские производители требуют распространить зерновой запрет на украинские фрукты, овощи и сахар, которые, по их словам, также приводят к снижению цен.

Предлагаемый регламент ЕС, который ещё обсуждается, позволит государствам-членам применять "корректирующие меры" в отношении украинского импорта в случае рыночных потрясений на местном уровне. Новый регламент также позволит автоматически повторно вводить пошлины в случае резкого роста торговых потоков трёх "чувствительных продуктов" - курятины, яиц и сахара.

Польша сохраняет одностороннюю блокаду импорта из Украины. И возникает вопрос: если все официальные меры действуют так, как было задумано, почему фермеры сейчас перекрывают некоторые пограничные пункты? Это лишь некоторые их вопросов, сложных вопросов, которые не являются неразрешимыми вопросами", - заявил в четверг представитель Комиссии Олоф Гилл.

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Многомесячный спор о зерне грозит серьёзным обострением отношений между соседними странами и другими западными союзниками. Варшава твердо поддерживала усилия Киева по противостоянию российскому вторжению. Польша и приняла больше украинских беженцев, спасающихся от войны, чем любая другая страна ЕС.

Но по мере усугубления противостояния украинский лидер усиливает свою риторику. В своем видеообращении Зеленский осудил польских фермеров, которые, по его словам, "нагло выбрасывают" украинское зерно на демонстрациях последних недель.

"Это зерно, которое наши фермеры и крестьяне выращивают с огромным трудом, несмотря на все тяготы, вызванные жестокой агрессией России", - сказал Зеленский.